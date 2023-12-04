迎龍年選擇不同年菜呷健康 雲林佛美故事館推蔬食年菜
年關將屆，為推動健康蔬食年菜，雲林縣西螺佛美神仙故事館提早推出佛美舞龍迎新春開運年菜，即日起受理訂桌，警消人員一律9折優惠，縣長張麗善今天巧扮廚師為健康美食代言，強調開運年菜全部選用西螺地在的米菜食材，延聘名廚製作蔬食料理，讓大家吃安全呷健康，歡迎訂桌。
西螺佛美神仙故事館多年來積極推廣健康蔬食，今天邀請喜來登等多家知名飯店主廚，專精素食料理的王文達掌廚，製作蔬食佳餚，席開20桌召開蔬食年菜發表會，邀請地方各界先嘗為快，張麗善、西螺鎮長廖秋萍巧扮大廚，為健康年菜代言，場面熱鬧滾滾。
張麗善說，佛美故事館董事長林國珍、廖麗膺賢伉儷在西螺蔬菜專業區創辦故事館，從手繪「觀音佛像」起家，在地深耕數十年，發揚傳統宗教文化、推廣現代佛像美學藝術，帶動地方觀光，用心良苦。
他們更以地利之便，嚴選西螺在地新鮮食材，推廣生鮮健康、多樣化的蔬食，尤其今年結合雲林米蔬農產，推出「佛美舞龍迎新春開運年菜」，把雲林健康美食推向全國，尤其對辛苦的警消人員推出優惠特餐，期待大家以行動來支持。
鎮長廖秋萍也說，西螺是國內蔬菜和米食重鎮，這次以在地優質食材，不添加任何化學加工原料，推出龍鳳舞昇、鴻福齊天聖、祥獅好頭彩、鰻步糕高昇、菇菇久久在、團圓合家歡、福慧吉祥羹、餘財慶豐年等9道色香味俱全的年菜佳餚，滿桌吉祥喜氣，重點是全家吃健康又能豐富心靈，期盼藉以帶動未來健康年菜飲食趨勢。
張麗善表示，迎龍年選擇不同的年菜呷健康，佛美開運年菜即日起受理預購，採低溫冷凍真空包裝宅配，歡迎踴躍訂購，洽詢專線（05）5862168。
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