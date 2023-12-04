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熱愛園藝要注意 拿工具時拇指底部疼痛僵硬應立即就醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
手部拇指基底關節炎X光檢查可能出現關節錯位、間隙狹窄等症狀。圖／醫師楊岱樺提供
手部拇指基底關節炎X光檢查可能出現關節錯位、間隙狹窄等症狀。圖／醫師楊岱樺提供

熱愛園藝的民眾要特別注意，拿鏟子挖土、使用鉆孔機等工具時拇指底部劇烈疼痛，甚至夜間也感到僵硬和不適，要立即就醫確認是否已罹患手部基底關節炎

成大醫院骨科部腕關節專科醫師楊岱樺表示，手部基底關節是位於拇指底部的掌指關節，負責支撐並允許手部進行各種活動例如：握持、擰轉和挖掘，是常見的關節疾病，主要影響手部拇指基底關節，又稱為拇指基底關節炎。

他說，這種退化性關節炎特徵是關節軟骨磨損，逐漸出現疼痛、僵硬和功能受限，大多成年人尤其是40歲以上，女性比男性更易罹患。年齡、基因遺傳、手部長期受力和過去創傷等因素都可增加發病風險。

楊岱樺指出，手部基底關節炎的治療目標是緩解疼痛、改善手部功能，並提高患者的生活質量。要避免長時間使用手部重複性活動，讓手充分休息。若出現明顯疼痛和腫脹，可用冰敷冷療法減輕症狀。

消炎、止痛藥可暫時緩解疼痛和減輕發炎。特定情況下，會建議關節注射類固醇，減輕疼痛和發炎。嚴重病例可能採用重建關節或關節融合手術。

通過物理治療師指導運動和手部伸展，可增強手部肌肉，改善靈活性。戴拇指加強型護具，可固定手部基底關節，減少關節的壓力。

楊岱樺說，為確定診斷與適當治療，手部基底關節炎需與風濕性關節炎等其他手部相關疾病做鑑別。自體免疫性疾病也可影響手部多個關節，症狀有時與手部基底關節炎相似。

而痛風是與尿酸代謝異常相關的關節炎，通常會影響大腳趾關節，有時也會影響手部關節，包括拇指基底關節。滑膜囊腫指關節周圍囊腫，會壓迫周圍結構引起疼痛和不適，也會在手部基底關節形成。另常見的手部的肌腱炎（如媽媽手）也可能引起類似手部基底關節炎的疼痛和功能障礙。

楊岱樺說，早期診斷治療至關重要，積極治療生活方式調整，患者可有效控制症狀，減少疼痛，並恢復手部功能，繼續過著豐富多彩的生活。

手部拇指基底關節炎X光檢查可能出現關節錯位、間隙狹窄等症狀。圖／醫師楊岱樺提供
手部拇指基底關節炎X光檢查可能出現關節錯位、間隙狹窄等症狀。圖／醫師楊岱樺提供

關節炎 患者 成大醫院

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