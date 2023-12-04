地方、中央民代齊發聲 高鐵今決定明年元月雲林增21班
針對高鐵雲林站增班，中央和地方民代齊發聲，經高鐵公司依旅客需求評估後作出回應，今天宣布自明年1月3日起，全線每周增開21班次列車，其中雲林站每周四再增開1班北上班車，其他尖峰時間視實際運量再作班次調整，以服務雲林旅客；各站自12月6日凌晨零時起受理預購票。
雲林縣議會10多名議員上月間，在議長黃黃凱會同雲林縣長張麗善帶領下，到高鐵雲林站表達雲林迫切增班的需求，多位議員輪番訴求，指雲林旅外人口居全國之冠，外出或返鄉的人經常買不到票，難得返鄉一趟卻沒高鐵可搭，雲林人不應淪為次等公民。縣長張麗善和眾多議員齊聲要求雲林增班。
本月初立委蘇治芬也邀鐵道局官員和高鐵經理徐逸叡南下實勘，當面反映地方增班的需求，高鐵也表達目前全國總共34部列車，扣除維修的列車，其餘投入載運，整體運量已達到最高，可滾動調整，但增太多班，有實際上困難。
盡管如此，地方要求增班聲浪高，經高鐵公司研商後，今天作出再調整增班的決定，宣布從明年1月3日起全線南下每周增開11班、北上10班，合計21班，因此每周總班次達到1060班，台中以北的旅運尖峰時段，也規畫行駛南港至台中的區間列車並配置8節自由座車廂，因應各站需求，以分流減低全線運量壓力。
高鐵表示，這次增班規畫主要是為加強服務平日長程區間的商務需求，針對南下的旅運需求，也特別在每周一增開6班列車，周4增開2班列車；至於北上這次也增開10班次，尤其每周4下午4時45分增開的1322車次，也特別停靠雲林、彰化等站，所以除了常態性增班，這次也特再進行短期性增班，同時在假期尖峰時間也會作滾動式調整，以滿足各站旅運需求。
高鐵今天發布增班消息，立委蘇治芬感謝高鐵能持續滾動檢討班次，並視不同運量實施「常態性增班」計畫服務旅客，未來她仍會持續反應雲林鄉親需求，希望能爭取再增加班次。議長黃凱也表示，感謝高鐵重視地方的心聲，作出班數調整，其實地方也有考量到高鐵營運成本，但高鐵也應要能滿足地方旅運需求才對，這次能作出善意回應增班是好事，因雲林旅外人多，讓雲林人能買得到票坐得到車卡要緊。
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