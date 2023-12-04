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地方、中央民代齊發聲 高鐵今決定明年元月雲林增21班

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林地方、中央民代齊發聲，高鐵今天決定明年元月起增班，雲林平日增加一班北上，假日尖峰再滾動調整。記者蔡維斌／攝影
雲林地方、中央民代齊發聲，高鐵今天決定明年元月起增班，雲林平日增加一班北上，假日尖峰再滾動調整。記者蔡維斌／攝影

針對高鐵雲林站增班，中央和地方民代齊發聲，經高鐵公司依旅客需求評估後作出回應，今天宣布自明年1月3日起，全線每周增開21班次列車，其中雲林站每周四再增開1班北上班車，其他尖峰時間視實際運量再作班次調整，以服務雲林旅客；各站自12月6日凌晨零時起受理預購票。

雲林縣議會10多名議員上月間，在議長黃黃凱會同雲林縣長張麗善帶領下，到高鐵雲林站表達雲林迫切增班的需求，多位議員輪番訴求，指雲林旅外人口居全國之冠，外出或返鄉的人經常買不到票，難得返鄉一趟卻沒高鐵可搭，雲林人不應淪為次等公民。縣長張麗善和眾多議員齊聲要求雲林增班。

本月初立委蘇治芬也邀鐵道局官員和高鐵經理徐逸叡南下實勘，當面反映地方增班的需求，高鐵也表達目前全國總共34部列車，扣除維修的列車，其餘投入載運，整體運量已達到最高，可滾動調整，但增太多班，有實際上困難。

盡管如此，地方要求增班聲浪高，經高鐵公司研商後，今天作出再調整增班的決定，宣布從明年1月3日起全線南下每周增開11班、北上10班，合計21班，因此每周總班次達到1060班，台中以北的旅運尖峰時段，也規畫行駛南港至台中的區間列車並配置8節自由座車廂，因應各站需求，以分流減低全線運量壓力。

高鐵表示，這次增班規畫主要是為加強服務平日長程區間的商務需求，針對南下的旅運需求，也特別在每周一增開6班列車，周4增開2班列車；至於北上這次也增開10班次，尤其每周4下午4時45分增開的1322車次，也特別停靠雲林、彰化等站，所以除了常態性增班，這次也特再進行短期性增班，同時在假期尖峰時間也會作滾動式調整，以滿足各站旅運需求。

高鐵今天發布增班消息，立委蘇治芬感謝高鐵能持續滾動檢討班次，並視不同運量實施「常態性增班」計畫服務旅客，未來她仍會持續反應雲林鄉親需求，希望能爭取再增加班次。議長黃凱也表示，感謝高鐵重視地方的心聲，作出班數調整，其實地方也有考量到高鐵營運成本，但高鐵也應要能滿足地方旅運需求才對，這次能作出善意回應增班是好事，因雲林旅外人多，讓雲林人能買得到票坐得到車卡要緊。

雲林地方、中央民代齊發聲，高鐵今天決定明年元月起增班，雲林平日增加一班北上，假日尖峰再滾動調整。記者蔡維斌／攝影
雲林地方、中央民代齊發聲，高鐵今天決定明年元月起增班，雲林平日增加一班北上，假日尖峰再滾動調整。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬也於本月二日邀集高鐵高層和鐵道局南下雲林高鐵站實勘，當場要求列車增班。圖／本報資料照片
立委蘇治芬也於本月二日邀集高鐵高層和鐵道局南下雲林高鐵站實勘，當場要求列車增班。圖／本報資料照片
雲林縣議會多位議員上月三十日在議長黃凱帶領下會同雲林縣長張麗善向高鐵雲林站要求列車增班。圖／本報資料照片
雲林縣議會多位議員上月三十日在議長黃凱帶領下會同雲林縣長張麗善向高鐵雲林站要求列車增班。圖／本報資料照片

雲林 高鐵

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