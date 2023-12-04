影／蕭美琴自爆拿手菜 ：我做的提拉米蘇不錯吃

副總統參選人蕭美琴今天下午參訪大雅廚具，在大雅廚具執行長張怡嘉帶領解說下，參觀各式精品廚具和設備，被問到是否有得意的料理，蕭美琴說：「我會煎蛋，還有煮水餃」，再被問到拿手菜是什麼，她馬上回：「我做的提拉米蘇是不錯吃」。

蕭美琴表示，她看到這些精美廚具很羨慕，但自己現在投入選舉工作，生活品質可能差一點，沒辦法享受該有的美食和人生，她說台灣產品越來越好，實用且有美感，對很多家庭可提升生活品質。

被問到是否有得意的得意料理內容，蕭美琴說：「我會煎蛋，還有煮水餃」，再被問到拿手菜是什麼，她馬上回「我做的提拉米蘇是不錯吃」，一旁人員聽了都驚訝說「哇」，她再補充說，已經很久沒做這道美食。

蕭美琴表示，她很關心立委參選人謝子涵的選情，受邀參觀大雅之光和台灣之光的大雅廚具，她久聞台中有很多隱形和顯形冠軍產業，對台灣經濟帶來奇蹟幫助大，她在美國很期待活化台灣經濟，為MIT產品帶來更大市場。

她說幾個月前簽署了貿易協定，拜登總統任內對外國的第一個貿易協定，接下來會處理減免課稅的法案，希望雙向投資增加，尤其台灣產業要進入美國市場，希望排除障礙，台灣之光在世界更多地方被用到台灣最好產品。

蕭美琴說，今天有很多企業聚集，她想聽產業想法，如何再拓展全球能見度和市場，她表示，疫情期間，台灣在大家努力下，能見度越來越高，大家都肯定MIT台灣產品，台灣的品牌就是品質保證，台灣之光大家引以為傲，更有往全球發展機會。

蕭美琴肯定謝子涵有國際事務願景和抱負，還會日文，可做台中和日本間的橋梁，以她的活力、認真和投入，讓潭雅神的產業經濟命脈更好，讓她當副總統，謝子涵當立委，一起共同努力為台灣開啟國際接軌的機會。

謝子涵表示，她今天邀請蕭美琴參觀大雅廚具，也和在地企業家討論，未來如何讓台灣之光可持續上架。