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「管中閔的台大傳奇」台南登場 談2018年校園如何抗拒政治力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市效果書局集團、市議員王家貞邀請管中閔、作家楊渡，12月9日下午2點將在南區天橋教會虹韻文創中心演講「管中閔的台大傳奇」，記者鄭惠仁／攝影
台南市效果書局集團、市議員王家貞邀請管中閔、作家楊渡，12月9日下午2點將在南區天橋教會虹韻文創中心演講「管中閔的台大傳奇」，記者鄭惠仁／攝影

台大拔管事件被認為已公然留下踐踏學術自由的惡劣汙點，台大前校長管中閔與作家楊渡將此事件合著「大學的脊梁」一書，兩人受台南市效果書局集團、市議員王家貞邀請，12月9日下午2點將在南市南區天橋教會虹韻文創中心演講「管中閔的台大傳奇」，多所大學學生團體也都出來力挺並協辦，籲請南台灣年輕人來聽演講。

王家貞表示，民進黨政府在 2018 年侵害大學自治所炮製的台大拔管事件，已經在中華民國歷史上留下了公然踐踏學術自由的惡劣汙點，而台大所展現出強韌的大學自主對抗意志，也將在台灣歷史留下傳奇的一頁。

王家貞說，2018年民進黨政府如何打擊管中閔在就任台大校長過程中的驚心動魄、高潮迭起的歷史事件記憶猶新，且管校長在此間備受到身心靈的迫害及抵抗政府暴力霸凌的心路歷程，絕對值得所有人關心及傾聽。希望藉此演講會讓年輕學生更清楚政府不良的所作所為，讓校園回歸乾淨受教的所在。

效果書局集團總裁林明政表示，台大前校長管中閔的事件，紛紛擾擾了近1年，在台大校內的教師會、學生會等團體都力挺管校長的情形下，教育部竟可以如此不尊重學術的專業，以個人的喜愛來決定校長人選，管校長出了「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」一書，對於拔管事件書中都有清楚的交待及說明，殷盼企業界、公益界、青年界等各方人士來參與。

成大青海社學生 劉秉叡說，拔管事件在大學自治過程中是個傳奇，竟讓3個教育部長下台，歷史將會記下一筆，讓大家看看在民主的過程中，教育部是如何留下汙點。學生高弘軒及胡永融指出，政府口口聲聲說要退出校園卻處處把手伸進校園，干預學校的自主自治，請南台灣年輕人一起來聆聽管校長的演講。

立委參選人姚正玉表示，大選前夕管校長現身說法，可以告訴大家，我們可以看出現在是什麼樣的政府，這政府是如何的把黑手伸進學校校園，也正是社會審判、公民覺悟的時刻。

台大 管中閔 教育部

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