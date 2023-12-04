嘉義博茶會12月9日盛大登場 打造五大茶席、四雅生活館

2023嘉義博茶會12月9日將登場，是全台最具指標性的大型茶文化盛會，今年以「茶．生活」為主軸，打造五大茶區茶席、四雅生活館、茶文化展演等場館，平、假日都有表演團體演出、集章抽獎，縣長翁章梁今到中埔鄉農會參加宣傳記者會，邀大家共襄盛舉。

文觀局介紹，12月9至17日在中埔鄉農會金蘭分部打造特色展區，包括「品飲生活館」，打造質感品茗靜心茶席，體驗獨特的品茗三部曲，說茶、聽茶、覺茶；創新打造「高山茶吧區」，吸引年輕人創意品飲高山茶調飲，以及嘉義茶博會限定的主題拍貼機。

「凹豆生活館」以高山茶都作為生活風格，展示戶外野營、咖啡及品茗設備，沉浸式體驗高山意境區，將高山品茗氛圍感拉滿。此外，還打造五大茶區茶席、四雅生活館、茶文創商品展售館、創意茶包裝展示區、茶文化展演等，呈現多元茶生活樣貌。

文觀局表示，今年特別運用與數位發展部數位產業署共同合作5G車XR沉浸體驗，匯集資策會與國內頂尖數位內容業者，結合5G通訊、AI影像辨識、沉浸式體驗、虛擬製作、XR串流截圖、互動體驗，展現嘉義五大美景，在科技互動過程看見嘉義之美。