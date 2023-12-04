嘉市高燈計畫 加強37處路口65支高燈照明

為加強市區重大路口夜間照明提升行車安全，嘉義市政府力推「高燈計畫」，3年來已改善37處路口、設置65支高燈，大幅增加了照明範圍與亮度，明亮的夜晚也兼具美化市容的效果，夜歸的市民平安返家。工務處表示，持續擴辦中。

市府自2020年起推行「高燈計畫」，為了解架設高燈需求，市府工務處向警察局調閱2019年度晚上6點至隔天清晨6點，50處易肇事路口的交通事故統計數據，並且於夜間派員至現場勘查、評估；每年自籌800萬元辦理路燈新設及維護開口契約，自契約內派工辦理高燈計畫，依路口大小不同，視需要設置3至4盞高燈，平均每路口約25萬元（燈具另計）。

相較於一般路燈高度約7.5米左右、一根燈桿平均裝設1至2個燈具，增設的高燈高度約為10米，一根燈桿可裝設4至8個燈具。

工務處表示，至今年已累積改善37處路口、設置65支高燈，將單燈增設為4燈LED高流明數燈具及提高燈桿改善照明範圍，大幅提升路口明亮度及用路人視野範圍，增加路口行車安全、降低交通事故發生，保障行人與行車安全。

改善路口包括垂楊路與新民路口、彌陀路與興業東路、博愛路與興業西路、民族路與大雅路、忠孝路與林森東路、自由路與世賢路一段、世賢路一段與文化路、大雅路與雅竹路等共計37處。未來將持續擴辦至其他人、車流較大路口，提供市民朋友安全、完善、優質的夜間道路照明環境。