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亞洲技能競賽 勞動部雲嘉南分署奪1金2銀2銅

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2023亞洲技能競賽落幕，台灣拿下12金6銀4銅3優勝，勞動部雲嘉南分署選手戴家畯在「粉刷技術與乾牆系統」職類他奪金，更獲國家最佳選手獎。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
2023亞洲技能競賽落幕，台灣拿下12金6銀4銅3優勝，勞動部雲嘉南分署選手戴家畯在「粉刷技術與乾牆系統」職類他奪金，更獲國家最佳選手獎。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

2023亞洲技能競賽上月底在阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕，台灣共派出31名國手參賽，拿下12金6銀4銅3優勝，奪牌數在24個參賽國排名居冠，其中勞動部雲嘉南分署選手也摘下1金2銀2銅，表現搶眼。

今年共有來自韓國、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓等24國家、逾140名好手在阿聯進行29項職類競賽。雲嘉南南分署這次有7名選手參加青年組6項職類比賽，獲1金2銀2銅好成績。其中「粉刷技術與乾牆系統」職類金牌得主戴家畯，更同時獲國家最佳選手獎。

雲嘉南南此次奪牌成績還有「銀牌」資訊與網路技術職類-薛宏祥、平面設計技術職類-廖健凱、「銅牌」美髮職類-黃茂畯、機器人職類-吳明哲及江垣禎，每位得獎國手將由勞動部頒發2萬至24萬不等獎勵金。

獲得金牌的戴家畯說，當初是為升學才走上技能競賽之路，後來卻演變成不斷挑戰自己的實踐之旅，堅信認真練習是取得成功的不二法門，要感謝裁判長張國禎、老師林瑑璜、翁麗敏及學長陳冠宇的指導及陪伴，也感謝自己堅持到底。

馬來西亞 勞動部 金牌

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