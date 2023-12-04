亞洲技能競賽 勞動部雲嘉南分署奪1金2銀2銅

2023亞洲技能競賽上月底在阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕，台灣共派出31名國手參賽，拿下12金6銀4銅3優勝，奪牌數在24個參賽國排名居冠，其中勞動部雲嘉南分署選手也摘下1金2銀2銅，表現搶眼。

今年共有來自韓國、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓等24國家、逾140名好手在阿聯進行29項職類競賽。雲嘉南南分署這次有7名選手參加青年組6項職類比賽，獲1金2銀2銅好成績。其中「粉刷技術與乾牆系統」職類金牌得主戴家畯，更同時獲國家最佳選手獎。

雲嘉南南此次奪牌成績還有「銀牌」資訊與網路技術職類-薛宏祥、平面設計技術職類-廖健凱、「銅牌」美髮職類-黃茂畯、機器人職類-吳明哲及江垣禎，每位得獎國手將由勞動部頒發2萬至24萬不等獎勵金。

獲得金牌的戴家畯說，當初是為升學才走上技能競賽之路，後來卻演變成不斷挑戰自己的實踐之旅，堅信認真練習是取得成功的不二法門，要感謝裁判長張國禎、老師林瑑璜、翁麗敏及學長陳冠宇的指導及陪伴，也感謝自己堅持到底。