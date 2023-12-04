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2023高山茶都嘉義 創意展現傳統茶文化

中央社／ 嘉義縣4日電

嘉義縣政府今天舉行2023「高山茶都、嘉義」記者會，縣長翁章梁介紹今年以「茶、生活」為主軸，創意展現傳統茶文化，結合精品咖啡、都會野營，多元體驗高山茶風格生活。

翁章梁致詞表示，嘉義縣的茶與咖啡獲獎無數，茶產業一直以來即是嘉義縣的重要觀光資源，由於海拔高、日夜溫差大，出產茶葉品質可說是首屈一指，更獲得全國冠軍茶的殊榮，歡迎民眾到嘉義品嚐茶香韻味。

嘉義縣政府文觀局表示，今年活動規劃特色展區，將提供民眾新的茶文化感受，包含「品飲生活館」，用心打造質感品茗靜心茶席，體驗獨特的品茗3部曲「說茶、聽茶、覺茶」；打造「高山茶吧區」，吸引年輕人創意品飲高山茶調飲。

文觀局指出，「凹豆生活館」凸顯高山茶都生活風格，展示戶外野營、咖啡及品茗設備，打造沉浸式高山意境區，還有5大茶區茶席、四雅生活館、茶文創商品展售館、創意茶包裝展示區、茶文化展演等，呈現多元茶生活樣貌。

文觀局表示，今年特別與數位發展部數位產業署合作，匯集資策會與國內頂尖數位內容業者，結合5G通訊、AI影像辨識、沉浸式體驗、虛擬製作等，展現嘉義5大美景，讓民眾在科技互動過程看見嘉義之美。

2023「高山茶都、嘉義」活動展期自12月9日起至17日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部展出。

嘉義 咖啡

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