小犬颱風肆虐延緩上市 北門洋香瓜評鑑今年停辦改展示

小犬颱風肆虐延緩上市，台南市北門農會已連辦6年洋香瓜評鑑競賽，今年首度喊卡改為展售活動，本月9日當天安排有洋香瓜及洋香瓜綿虱目魚湯展售品嘗會，農會邀請消費者來品嘗在地獨特「鹽分」滋味。

北門農會近年來打響「HARU」洋香瓜自有品牌，坐擁急水溪及八掌溪間獨特鹽分土質優勢，栽種出獨特鹹中帶甜的高品質洋香瓜，以「卡蜜拉」品種居多，往年約11月中旬後採收同時辦評鑑活動，搶攻春節市場，今年因日前「小犬」颱風肆虐，約近9成瓜田全損失，農民重新栽種，今年產期延至本月中旬上市，晚約1個月。

農會上午辦記者會，總幹事洪明農、北門區長張政郎、南市農會總幹事吳嘉仁等人與會。洪明農說，今年活動安排在北門水晶教堂舉行，因今年產量較少，洋香瓜評鑑取消，但推廣「HARU」洋香瓜活動持續，9日活動當天安排一系列活動。

當天除有台南青農聯誼會各分會青農及在地農民洋香瓜展售，還有洋香瓜各式料理、洋香瓜麻布袋拼貼樂、懷舊洋香瓜綿教作等，另外還有洋香瓜展售，還有限量洋香瓜冰淇淋、洋香瓜烤布丁、洋香瓜綿虱目魚湯品嘗，來北門區農會購買相關農特產品，還可參加台南購物節，消費累計滿100元即有一組抽獎序號，無論發票或收據皆可登錄。