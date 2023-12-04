台南北門洋香瓜產量減 農會推自有品牌受歡迎

台南市北門區農會推出洋香瓜自有品牌「北門哈嚕HARU」，每顆植株只留1顆果實，頗受消費者喜愛，今年受颱風影響減產，將於9日登場的北門洋香瓜產業文化活動限量展售。

北門區農會今天舉辦2023北門「HARU」洋香瓜產業文化活動宣傳記者會，展示不同品種洋香瓜、青農自製各項洋香瓜料理，以及洋香瓜果干等副產品。

台南市政府農業局提供資料指出，台南洋香瓜種植面積約1173公頃，其中北門區為主要產地之一，種植面積約102公頃，分秋、春兩作，今年以卡蜜拉、欣梨為主要品種，以沿海地帶含鹽分土質種瓜，日夜溫差大加上隧道式栽種，北門洋香瓜外觀漂亮、果肉厚實，甜度口感都不輸進口洋香瓜。

農業局指出，由北門農會推出的自有品牌「北門哈嚕HARU」洋香瓜，都是當日現採自然成熟活藤瓜，每顆植株經由人工疏果只留1顆果實，品質極佳，今年因為受颱風影響，產量較少，活動當天展售數量有限。

北門區農會指出，今年的洋香瓜產業文化活動將於9日在北門水晶教堂園區登場，今年雖因產量較少，取消洋香瓜評鑑，但當天仍安排豐富活動，除有台南青農聯誼會各分會青農及在地農民洋香瓜展售，還有洋香瓜料理、洋香瓜麻布袋拼貼樂、懷舊洋香瓜綿教作等。