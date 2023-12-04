台南預算審查被質疑牛步 議員：看緊荷包希能年底完成

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府尚有10多個局處預算未審，市議會將加開臨時會審查。圖／本報資料照片
台南市政府尚有10多個局處預算未審，市議會將加開臨時會審查。圖／本報資料照片

台南市尚有10多個局處明年預算未審，市議會將在12日起召開臨時會審議，由於多年來預算大多拖到隔年才才審完，引起非議，認為不利市政推動也因議員多領出席費讓人民荷包失血。有議員認為，以動輒清點人數而流會，及爭吵而影響議程的狀況，今年預算可能又要拖到明年才能審完；但也有議員說，透過聯席審查，除了讓議員了解實況，也能找出弊端、便宜行事等問題，將因有效監督，讓行政執行更有效率，希望能在年底完成審查

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀表示，和去年相較，今年審議速度確實較慢，過程中，藍營因人數不足，使出清點人數而流會予以尊重，但希望下此臨時會，藍綠議員們都能用和諧氣恩完成審查，以利明年市政推動。

國民黨團書記長蔡育輝認為，採聯席審查的方式，除了可讓議員互相學習，也可透過質詢了解每項政治事務的問題，若不了解內容，如何監督，看緊人民的荷包。就以里不分大小，每年受補助的經費都一樣就不公平；且因為老人健保由市府全額補助的問題，也都會排擠各局處預算；甚至各局處基金專戶利息高低不一，多支出的問題，都必須透過聯席審查才能發現更多不被注意的問題，減少弊端、便宜行事等問題發生。當然希望能在年底前萬成預算審查，若因無法完成審查，而必須拖到明年，也是為了看緊荷包，和領出席費無關。

台南市總預算1100多億元，但市議會今年度第2期定期會只完成少數局處預算審議，尚有教育局等10多個局處尚待審議，預定本月12日至21日開臨時會審議。南市議會採大會聯席審查預算，非小組審議後再送大會通過，被認為是預算常常無法在定期會審議，必須召開臨時會，甚至要至隔年才能審議完的原因。

南市前幾年就因為預算總拖到隔年才完成審議，且因過程中常有流會發生，影響進度，而被認為效率不佳，是在浪費人民的血汗錢。去年底終於在跨年前完成預算審議，但被認為與市議員選舉有關，今年沒市議員選舉，大家較有空，但有議員擔心，依照目前進度，以及定期會中，多次流會及因議案爭吵的情形來看，可能一次臨時會還無法解決，還必須多增加一次臨時會。

議員 台南

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