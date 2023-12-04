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Wonder好過年 23日台南見

聯合報／ 記者李芯／台北報導
Wonder好過年活動，讓民眾搶先感受過年氛圍。圖／Wonder好過年提供
Wonder好過年活動，讓民眾搶先感受過年氛圍。圖／Wonder好過年提供

Wonder好過年活動昨天和前天在台北地下街4號廣場與台中捷運松竹站熱鬧登場，吸引民眾駐足體驗濃濃年味。現場聚集民眾欣賞書法老師揮毫寫春聯，還有粵港澳美食品嘗區與照片展覽，可以大啖XO醬蘿蔔糕、西魯肉、櫻花蝦油飯等美食，並動手製作印染木質春聯、年節剪紙、特色絹印。

除了北場、中場之外，Wonder好過年活動本月23日將在台南西門新天地陪民眾過好年，只要上傳體驗照片，留言標記兩位好友，還有機會獲得雙人香港來回機票。

淡江大學陳姓學生參觀粵港澳照片展說，最想去的景點是廣東永慶坊李小龍祖居，除有展出李小龍生平與演藝歷史外，更以3D全息投影出李小龍「以無法為有法，以無限為有限」功夫哲學，讓參觀者與功夫之王隔空切磋。

百福旅行社副總經理徐雲娥分享，發紅包、貼春聯、舞龍舞師、逛花市都是廣東人過新年的傳統習俗。有些人會在過年買鯉魚，有「鯉躍龍門、升價十倍」之意。佛山人則喜歡在過年時將「福」字剪紙，張貼在窗花上，顯出生機勃勃，福氣滿滿。

徐雲娥也推薦民眾前往當地花萼樓旅遊，那是世界著名4大民居古建築，為粵東歷史最久、規模最大的客家土圍樓。花萼樓猶如一座堅固城堡，牆上設有內小外大的槍眼，整座樓只有一個大門供出入，門框用厚寬花崗岩石板組成，門板釘上堅厚鐵皮，抵禦外人侵擾。

春聯 台中捷運

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