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嘉市彌陀路 增收費停車格

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市政府近來在彌陀路畫設路邊停車格，並從1日起開始收費，因為臨近彌陀夜市，是否因夜市而增設？市府交通處表示，是觀察實際需要的情況，再依序進行規畫、管理，採收費的方式，以提高停車周轉減少被占用的情形，有需求的民眾可以安心地停放。

彌陀路段（忠義橋至學府路）東北側慢車道，近來出現12個路邊停車格，並於12月1日起開始收費停車，不少市民認同這樣的規畫，認為可以提高停車秩序；因鄰近彌陀夜市，每周三、五附近停車一位難求，有市民以為是因應夜市規畫，但停車格還是有點少。

市府交通處停管科說明，畫設的停車格是共用、付費使用，沒有特別針對誰，只要有需求的民眾都可以來停放，付費、停車有秩序、有周轉。且夜市近來已經有新設露天停車場，市府會觀察實際需要的情況，適合的路段再規畫。

停管科表示，彌陀路全段都屬收費路段，目前周邊陸續規畫路邊停車格，因有停車需求，能延伸的路段盡量延伸，與附近路段串連。

停管科說，收費只是管理的方法，透過收費方式有需要的民眾可以停車，不會遭到占停。

市府呼籲民眾將車輛停入停車格位內依序停放，避免違規或並排停車等情況，並請依規定繳納停車費，避免受罰。可下載「愛嘉義」App，掌握停車資訊。

夜市 嘉義 下載

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