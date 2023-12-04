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獨養2孩 新住民進修克服逆境

聯合報／ 記者謝進盛黃于凡／連線報導
北台南家扶中心昨舉辦家扶感恩行動歲末創意市集，邀請市長黃偉哲（左三）表揚6戶自強家庭當選者，分別為黃文娟（左一起）、卓汶鳳、陳氏碧耀、鄭淑惠、張伊欣、陳莉清。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心昨舉辦家扶感恩行動歲末創意市集，邀請市長黃偉哲（左三）表揚6戶自強家庭當選者，分別為黃文娟（左一起）、卓汶鳳、陳氏碧耀、鄭淑惠、張伊欣、陳莉清。記者謝進盛／攝影

北台南家扶中心昨天表揚6戶自強家庭，其中陳氏碧耀為越南新住民，丈夫病逝後，曾經歷夫家的精神及肢體暴力，她獨力撫養2名子女，始終保持樂觀正向的態度，重拾課本就讀空大社工專班；嘉義家扶中心也表揚10大自強家庭，竹崎鄉陳姿蓉的丈夫因病過世，她一肩挑起照顧家庭的責任，除了起早貪黑到早餐店工作，也兼職鐘點清潔工，扶養3名子女長大。

北台南家扶中心昨天在新營區體育場舉辦「家扶感恩行動歲末創意市集」，讓受扶助的802戶家庭2000餘名親子度過快樂的假日，市長黃偉哲表揚6戶自強家庭分別是新化區黃文娟、歸仁區卓汶鳳、西港區陳氏碧耀、永康區鄭淑惠、張伊欣及陳莉清，在逆境中不被困境打倒，樂觀勇敢展現毅力並堅定守護孩子成長。

40歲的陳氏碧耀希望繼續精進中文學習及取得越南語認證，她說：「人要勇於突破困境，才能找到幸福的入口」。6名自強兒少分別是永康蔡維勳、後壁梁芳青、新營沈宗辰、七股田佳佩、永康葉蕙恩、仁德郭又慈。

嘉義家扶中心昨天舉辦歲末冬暖發放物資，接受自強家庭表揚的陳姿蓉說，她是孩子們唯一的依靠，必須堅強的活下去，她相信全家人一起努力，就能克服困境。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，今年從700戶家扶家庭中，選拔出10戶自強家庭，表揚遇到逆境堅強奮鬥的精神，也鼓舞正陷在苦境中的家庭，今年加碼贈送電鍋、電磁爐、棉被三選一，也安排義診、義剪免費服務，約有560戶1600名親子受惠。

家扶中心 嘉義 親子

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