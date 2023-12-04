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台日合作 守護湖山水庫生態
日本京都洛東扶輪社、雲林斗六北區扶輪社和湖山水庫人文生態保護協會合作推出「湖山水庫生態保育計畫」，入選為國際扶輪社全球獎助金4.6萬元美金的贊助項目，這也是台日地區第1個有關環境保護入選的計畫，昨天由日本京都洛東扶輪社長荒木陽治等台、日社友，共同種下柚木樹並建造一座樹蛙簡易復育池，象徵推展森林保育生態決心。
斗六北區扶輪社長廖偉聖表示，「全球獎助金」必須結合國內外扶輪社共同執行，藉以把計畫的公益性和重要性推向國際，所以選擇與日本京都洛東扶輪社合作推行。「湖山水庫生態保育計畫」具備社區性、持續性、環境教育與交流、環保創新等特性，也是兩地區扶輪社參加全球獎助金活動中第1個有關環境保護的計畫。
台、日社友昨天在湖山水庫林區栽種柚木樹，並打造特有樹蛙的棲地池，共同見證計畫啟動，計畫執行長張庭福指出，未來將結合社區與梅林國小展開復育推廣，修繕生態教室及添購教學設施、建置戶外堆肥場、辦理生態探索教學、攀樹等生態教育，計畫預定執行1年，期待明年能展現生態成果。
湖山水庫人文生態保護協會指出，湖山水庫位於阿里山北麓，擁有豐富的森林原貌與山羊、山豬、東方蜂鷹等動物生態，期能以檨仔坑為軸線延伸打造出生態廊道，發展森林深度旅遊。京都洛東扶輪社長荒木陽治表示，這是很有意義的跨國生態保育行動，期待藉此為台灣社區的環境保育做出貢獻。
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