安平跨港大橋10度流標 市民苦等

台南市安平漁港跨港大橋工程上月第10次流標！2年來經費從12.3億元追加到近22億元，追加近8成還標不出去，原定2026年完工，恐變成遙遙無期，引起地方及民代關注，立委認為除了缺工、原物料上漲等因素，安平跨港大橋這類海事工程風險比陸域工程高，都影響廠商投標意願，要求公共工程委員會專案協助。

市府工務局指出，已與公共工程委員會、國土管理署等單位檢討，針對預算、工期合理性及契約條款不合理部分調整後，廣邀廠商投標，關於風險承擔，將在工程經費及契約等面向全力協助廠商，共同面對工程挑戰。

安平每到假日便塞車，為了解決交通問題，市府爭取設置安平漁港跨港大橋，原規畫2021年動工，2026年完工，但一再流標，藍綠議員都關切，民進黨議員李啟維說，流標這麼多次，嚴重影響完工期程。國民黨議員盧崑福也說，居民問說「現在興建進度如何？」都不知如何回應，要求找出癥結。

市府工務局指出，安平漁港跨港大橋工程先前由國土管理署（原先為營建署）辦理招標，共流標3次，後來改委託南市府辦理招標，市府上月23日辦理招標為第7次流標，先後總共流標10次，有廠商原本要投標，但認為海底工程風險高而流標。

立委林俊憲說，安平漁港跨港大橋2年來，工程總經費從12.3億元增加至21.95億元，增加近8成，顯然不只是預算問題，這類海事工程風險比起陸域工程高出許多，廠商寧願不要冒這些風險，市民等太久了，要求公共工程委員會專案協助推動。

台南市長黃偉哲曾說考慮開國際標，市府工務局說，國內指標工程如新北淡江大橋、曾文溪景觀大橋等百億元級距橋梁仍由國內廠商承攬，考量成本、人力、機具、材料等由國內廠商辦理，目前仍以探詢國內廠商意願為主，後續若仍無人投標，將納國際廠商為邀標對象。