緊張了！ 南市1登革熱病例與台中案例相似 追感染源

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱疫情雖趨緩，但東南亞及南美登革熱疫情仍處流行期，病毒有可能隨著民眾返國而入侵社區。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱疫情雖趨緩，但東南亞及南美登革熱疫情仍處流行期，病毒有可能隨著民眾返國而入侵社區。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱22例，累積2萬1226例，日前新營區出現首例確診病例，發現與台中市本土第2型馬來西亞流行株相似度高達99.8%，感染源由衛服部疾管署調查中。由於目前各縣市仍陸續有新增確診個案，市府提醒民眾出遊要注意，避免被蚊子叮咬。

新增22例分別為中西區及安南區各5例，南區4例，北區3例，東區、安平區、仁德區、新化區及佳里區各1例，年齡介於11歲至76歲。

依據衛生福利部疾病管制署最新檢驗報告顯示，南市新營區首例確診本土登革熱第2型個案基因定序比對結果，與台中市本土第2型馬來西亞流行株相似度99.8%，經查該名個案無出現疑似登革熱症狀，為衛生所擴大採檢發現，經實驗室檢驗PCR陽性，確診登革熱第2型，個案本身平日活動範圍皆在自家附近，近期並無其他縣市旅遊史，感染源目前仍在調查中。

因東南亞及南美登革熱疫情仍處流行期，病毒有可能隨著民眾返國而入侵社區，加上縣市間來往頻繁，南市登革熱防治中心呼籲所有市民隨時做好防蚊措施，勿讓病毒有機會近身。

登防中心主任蘇世斌提醒，儘管南市本土登革熱疫情逐漸趨緩，但目前各縣市仍陸續有新增確診個案，且流行病毒型別不同，先後感染不同型別登革病毒，可能提高重症風險，提醒市民朋友出遊踏青要做好防蚊措施。

登革熱 疾管署 台中市 台南 防蚊 疫情

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