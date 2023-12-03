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越南新住民正向迎逆境 重拾書本讀空大社工專班
40歲越南新住民陳氏碧耀歷經丈夫病逝後，獨力撫養2名子女，但始終保持正向的態度，更重拾課本就讀空大社工專班，希望繼續精進中文學習及取得越南語認證，她不畏逆境，獲選為北台南家扶中心自強家庭殊榮。
北台南家扶中心今在新營體育場舉辦歲末市集，湧入超過800戶家庭、2000名親子參加，台南市長黃偉哲也出席表揚6戶自強家庭、6名自強兒童。
6戶接受表揚的自強家庭分別是新化區黃文娟、歸仁區卓汶鳳、西港區陳氏碧耀、永康區鄭淑惠、張伊欣及陳莉清。
其中，陳氏碧耀是越南新住民，丈夫病逝後，獨力撫養2名子女，但始終保持正向態度，除工作外，更重拾課本就讀空大社工專班，希望繼續精進中文學習及取得越南語認證。
另外，陳莉清獨自一人扶養患有小腦萎縮的外孫，不論是回醫院複診、復健，都是親力親為，令人動容。
獲表揚的6名自強兒少分別是永康蔡維勳、後壁梁芳青、新營沈宗辰、七股田佳佩、永康葉蕙恩、仁德郭又慈。就讀高三的沈宗辰成長於單親家庭，從小就懂得照顧妹妹，課餘之暇也努力打工，減輕媽媽的負擔，原本個性較害羞的他，經社工鼓勵參加家扶少展方案，成為能獨當一面的方案助教。
配合此活動，北台南家扶中心也邀集24戶扶助家庭與26家愛心贊助單位合力設攤，除了販售各式小吃、點心，也提供義診、義剪、按摩等服務，吸引許多鄉親前往歡度開心的周末。受助的大三生林沛儒首次邀同學集資準備壽司、氣泡飲與現場親子分享，以小小心意，回饋社會對弱勢家庭幫助。
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