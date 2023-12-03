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來源待查！台南新營首例確診本土登革熱第2型個案 疑和台中相關

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市本土登革熱進入最後一哩路。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱進入最後一哩路。圖／台南市衛生局提供

依據衛生福利部疾病管制署最新檢驗報告顯示，南市新營區首例確診本土登革熱第2型個案基因定序比對結果，與今年台中市本土第2型馬來西亞流行株相似度高達99.8%，經查該名個案無出現疑似登革熱症狀，為衛生所擴大採檢發現，經實驗室檢驗PCR陽性，確診登革熱第2型。

台南市衛生局表示，個案本身平日活動範圍皆在自家附近，近期並無其他縣市旅遊史，感染源仍在調查中，因東南亞及南美登革熱疫情仍處流行期，病毒有可能隨著民眾返國而入侵社區，加上縣市間來往頻繁，台南市政府登革熱防治中心呼籲所有市民隨時做好防蚊措施，勿讓病毒有機會近身。

登防中心主任蘇世斌也提醒，儘管南市本土登革熱疫情逐漸趨緩，但目前各縣市仍陸續有新增確診個案，且流行病毒型別不同，先後感染不同型別登革病毒，可能提高重症風險。

蘇世斌也再次叮嚀，曾經確診登革熱、長者及具有慢性病史者皆為登革熱重症的高風險族群，須特別注意如出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象或出血徵兆應立即就醫治療，由於登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療照護，死亡率可高達20%以上，提醒市民朋友切勿輕忽。

南市今天新增22例本土登革熱確診病例，累積本土病例為2萬1226例，今日22例分別為中西區及安南區各5例，南區4例，北區3例，東區、安平區、仁德區、新化區及佳里區各1例，年齡介於11歲至76歲。

台南市本土登革熱進入最後一哩路。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱進入最後一哩路。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱進入最後一哩路。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱進入最後一哩路。圖／台南市衛生局提供

登革熱 確診 衛生所 台南 台中市 防蚊

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