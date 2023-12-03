10度流標！台南安平跨港大橋從12億追加到近22億仍標不出

台南安平漁港跨港大橋工程上月底進行第10次招標卻又流標！2年來經費從12.3億元追加到近22億元，追加近8成還標不出去，議員多次在議會關切，立委林俊憲也在立法院質詢，認為不只是缺工和物料上漲，像安平跨港大橋這類海事工程，風險比起陸域工程高，廠商寧願不要冒這些風險，類似的淡江大橋也是流標7次才標出去，要求公共工程委員會全力協助市府完成招標。

市府工務局表示，本案市府與行政院公共工程委員會及內政部國土管理署檢討，已先針對預算、工期合理性及契約條款不合理部分調整，後續除持續公開廣邀廠商投標外，有關風險承擔部分，工務局將在工程經費及契約等面向全力協助廠商，共同面對工程挑戰。

林俊憲表示，安平跨港大橋並非唯一個案，5年來，全國1億以上重大工程的2次內得標率已從原本的79%降到68%，公共工程已不是過去想像的人人搶著做。尤其像安平跨港大橋這類海事工程，風險比起陸域工程高出許多，廠商在市場案件眾多的情況下，寧願不要冒這些風險，類似的淡江大橋也是流標7次才標出去。

林俊憲說，工程流標延宕影響的不只是民眾，拖得越久工程費隨物價水準也得不斷調高，形成惡性循環。為因應市場現況，以免公共工程延宕的情形越來越嚴重，要求工程會應在預算編製規範中納入風險計入潛在成本，一次到位，也請主委專案全力協助推動安平跨港大橋建設，市民真的等太久了。

市府工務局指出，安平漁港跨港大橋工程先前由國土管理署（原先為營建署）辦理招標，共流標3次，後來改委託南市府辦理招標，市府辦理招標為第7次流標，先後總共流標10次，有廠商原本要投標，但認為海底工程風險高而流標。市長黃偉哲曾表示，如果國內廠商沒有興趣，不排除開國際標，邀請國際廠商參與投標。

工務局說明，跨港大橋工程流標主要原因為海事工程施工風險及難度較高，廠商投標除估算符合預期利潤之外，更需評估承擔風險因素能力。

國內指標工程如新北淡江大橋、台南市曾文溪景觀大橋等百億元級距橋梁仍是由國內廠商承攬，考量工程成本，人力、機具、材料等由國內廠商辦理。本案目前仍以探詢國內廠商投標意願為主，惟後續若仍無投標廠商，亦將納國際廠商為邀標對象。

安平漁港跨港大橋完成後可連通城平路與永華路，一直是地方企盼的重要建設，完工後可望解決安平舊城區長期以來的交通壅塞問題，但工程一再流標，地方擔憂完工恐遙遙無期。