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600名好手激戰！嘉義縣長盃圍棋賽開打 6歲男童展現實力抱走幼兒組冠軍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣首屆縣長盃圍棋賽今天開打，6歲兒童黃上堯拿下冠軍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首屆縣長盃圍棋賽今天開打，6歲兒童黃上堯拿下冠軍。記者黃于凡／攝影

嘉義縣首屆縣長盃圍棋賽今在大林國小登場，吸引全台600名好手參賽，大部分都是學生，還有幼兒園孩童也參賽，共分17組，獲獎者有獎金、獎盃、獎品及獎狀，選手都拿出實力全力以赴，爭取最高榮耀，得獎者將可參加中華民國圍棋協會晉級比賽。

拿下幼兒組冠軍的黃上堯說，他年僅6歲，就讀幼稚園大班，因才藝班接觸到圍棋，對變化萬千的棋局產生興趣，贏下圍棋比賽過程很有成就感，今天在分組比賽拿到冠軍很開心，已學圍棋1年多了，感謝父母支持他考到25級棋力證明，未來還想繼續下圍棋。

嘉義縣圍棋協會表示，圍棋的特色在於多樣策略性和變化萬千的局面，是一種藝術和智力的運動，棋手需要有良好的判斷力、戰略思維和耐心，即使是業餘玩家也可享受無窮的下棋樂趣，未來協會也會繼續推廣圍棋，為學子打造更多自我鍛鍊的機會。

縣長翁章梁說，感謝嘉義縣圍棋協會大力推廣圍棋，提供孩子成長的機會。圍棋是需要高度腦力的運動，涉及布局、策略與分析局面，這些技能都能應用到生活中，培養孩子冷靜面對挑戰和解決問題的能力，對未來發展非常有幫助。

嘉義縣圍棋協會理事長潘羿宏表示，感謝縣長翁章梁、縣議員江志明等鼎力協助，讓這項賽事成功舉辦，希望明年能繼續舉辦第2屆賽事，讓更多孩子都能在賽事中互相切磋，找到自我成就感。

嘉義縣首屆縣長盃圍棋賽今天開打，吸引全台600名學生好手參賽。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首屆縣長盃圍棋賽今天開打，吸引全台600名學生好手參賽。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首屆縣長盃圍棋賽今天開打，吸引全台600名學生好手參賽。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首屆縣長盃圍棋賽今天開打，吸引全台600名學生好手參賽。記者黃于凡／攝影

圍棋 嘉義 翁章梁

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