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嘉市彌陀路增設停車格收費 市府：停車有序、增加周轉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府近來於彌陀路邊規畫停車格，並從本月起收費、管理。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府近來於彌陀路邊規畫停車格，並從本月起收費、管理。圖／嘉義市政府提供

嘉義市府近來在彌陀路畫設路邊停車格，並於本月1日起開始收費，因為臨近彌陀夜市，是否因夜市而增設？市府交通處表示，係觀察實際需要的情況，再依序進行規畫、管理，採收費的方式，是要提高停車周轉減少被暫用的情形，有需求的民眾可以安心地停放。

彌陀路段（忠義橋至學府路）東北側慢車道，近來出現12個路邊停車格，並於12月1日起開始收費停車，不少市民認同這樣的規畫，認為可以提高停車秩序；因鄰近彌陀夜市，每周三、五附近停車一位難求，有市民以為因應夜市才有這樣規畫，停車格還是有點少。

市府交通處停管科說明，畫設的停車格是共用、付費使用，沒有特別針對誰，只要有需求的人都可以來停放，付費、停車有秩序、有周轉。且夜市近來已有新設露天停車場，市府會觀察實際需要的情況，適合的路段再依序進行規畫、管理，而且希望收費的方式，提高停車周轉減少被暫用的情形，有需求的民眾也可以安心地停放在停車格。

停管科表示，整條隬陀路都屬收費路段，目前周邊陸續規畫路邊停車格，也因為有停車需求，能延伸的路段盡量延伸，與附近路段串連。收費只是管理的方法，並不是為了錢，透過收費方式有需要的民眾才停進去，不是需要的就能夠有周轉，不會一直停在那。

市府呼籲民眾將車輛停入停車格位內依序停放，避免違規或並排停車等，並請依規定繳納停車費，避免受罰。鼓勵多多利用大眾運輸工具，可下載「愛嘉義APP」，掌握停車資訊。

嘉義 大眾運輸 停車場 停車費

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