古文逆襲！故宮南院推書法數位互動展 可臨摹大家之筆

隨著科技發展，現代人愈來愈少寫字，故宮南院推出「揮翰學書」新媒體互動展，掀起古文逆襲風潮，以古代書法作品中的篆、隸、楷、草書體設計互動遊戲，在螢幕上就能臨摹古代大家之筆，12月9日將邀請華視每日一字教授張炳煌解析，讓大家更認識古文作品。

故宮南院表示，新媒體互動展規畫4個主題，以「惟妙惟肖—臨摹體驗」最受歡迎，「臨」與「摹」是學習書法的重要途徑，故宮南院以數位e筆模擬書法筆觸，可仿寫王羲之、懷素、蘇軾及黃庭堅等名家字跡，張炳煌也錄製影片在現場播放，講解臨與摹之間差異。

「千文宇宙—沉浸互動劇場」取材文徵明〈四體千文〉，以天地玄黃等24個字的篆、隸、楷、草書體設計互動遊戲；「黑老虎的誕生」是虛實整合的拓碑體驗，可創作一張專屬書籤；展場外牆的2台觸控電視，以楷書經典唐代歐陽詢〈九成宮醴泉銘〉點鉤豎畫為素材。