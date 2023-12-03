古文逆襲！故宮南院推書法數位互動展 可臨摹大家之筆
隨著科技發展，現代人愈來愈少寫字，故宮南院推出「揮翰學書」新媒體互動展，掀起古文逆襲風潮，以古代書法作品中的篆、隸、楷、草書體設計互動遊戲，在螢幕上就能臨摹古代大家之筆，12月9日將邀請華視每日一字教授張炳煌解析，讓大家更認識古文作品。
故宮南院表示，新媒體互動展規畫4個主題，以「惟妙惟肖—臨摹體驗」最受歡迎，「臨」與「摹」是學習書法的重要途徑，故宮南院以數位e筆模擬書法筆觸，可仿寫王羲之、懷素、蘇軾及黃庭堅等名家字跡，張炳煌也錄製影片在現場播放，講解臨與摹之間差異。
「千文宇宙—沉浸互動劇場」取材文徵明〈四體千文〉，以天地玄黃等24個字的篆、隸、楷、草書體設計互動遊戲；「黑老虎的誕生」是虛實整合的拓碑體驗，可創作一張專屬書籤；展場外牆的2台觸控電視，以楷書經典唐代歐陽詢〈九成宮醴泉銘〉點鉤豎畫為素材。
張炳煌表示，書法不只存在於傳統的文人交流，從實用文字表達到書體演變及注入書寫者的藝術觀點，從而創建出時代的書法風格；科技浪潮來襲，更需借助數位之力，替書法傳承帶來新路，12月9日下午2點在故宮南院集賢廳，他將以「書法藝術時代觀」為題，帶觀眾以更宏觀的角度欣賞現代書法藝術。
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