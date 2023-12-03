快訊

台南將軍爆頭槍擊命案起獲槍彈 刑大副大隊長開車撞倒主嫌建功

日月潭「鯉魚王」現身！他驚喜釣中「1舉動」網狂讚

雲林厚工學策展近百萬人參觀 落幕後轉型新的藝術園區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，修建後的北港糖廠重現風華，將轉型為青創藝術園區。記者蔡維斌／攝影
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，修建後的北港糖廠重現風華，將轉型為青創藝術園區。記者蔡維斌／攝影

為期16天的雲林縣最大策展「The MEGA Yunlin雲林厚工學」今天閉幕，這項集結雲林各路高手職人及傳統藝師在北港糖廠推出的特色展覽，展期除8大衛星展區，也有超過30組表演團隊、上百攤精選市集、台灣最強的娃娃展、美食，人潮絡繹不絕，估計約有近百萬人次進場參觀，創下歷來策展最高紀錄，頗受好評。

今天閉幕壓軸，由北港農會的「好事花生」登場，適逢假日，吸引不少人把握最後1天進場參觀，除可採購雲林優質花生產品，也有北港百年藝閣的體驗，吸引不少阿嬤換上古裝，打扮如天仙般美艷，在藝閣車前留影，阿嬤說，從小特別愛看五彩繽紛的藝閣，也很響往能有一天坐上藝閣車，幾十年終能如願，太高興了。

雲林縣長張麗善表示，荒廢18年的北港糖廠經整修後風華重現，再由文觀處導入美學設計、策畫9大倉庫的精彩展覽，透過這次雲林厚工學策展，重新點亮糖廠，16天展期不管是縣內、縣外民眾，一致好評，有人一次看不過癮還來連看兩、三次。

文觀處長陳璧君指出，歷經一年籌備，厚工學策展達到預期的熱絡，尤其FOCA馬戲團表演，更是場場爆滿，策展內容更將雲林特色完整呈現，也傳遞雲林產業厚工職人魂。當初名稱定調為「厚工」取自台語諧音，透過有趣的名稱加上新穎的策展手法，成功吸引許多年輕族群來拍照打卡，更成為學校戶外教學的首選場域。

張麗善表示，「雲林厚工學」結束後，將是北港糖廠另一重要階段的開始，縣府將活化廠內24間蔗糖倉庫與周邊空間，轉型為「北港1911好庫文化產業園區」，未來朝青創基地、地方創生、休閒旅遊多元發展，期能打造成雲林的藝術特區，重現百年糖廠風華。

許多阿嬤裝扮成仙女，一圓數十年的童年藝閣夢。記者蔡維斌／攝影
許多阿嬤裝扮成仙女，一圓數十年的童年藝閣夢。記者蔡維斌／攝影
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，修建後的北港糖廠重現風華，將轉型為青創藝術園區。記者蔡維斌／攝影
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，修建後的北港糖廠重現風華，將轉型為青創藝術園區。記者蔡維斌／攝影
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，不少人把握最後一天前往參觀。記者蔡維斌／攝影
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，不少人把握最後一天前往參觀。記者蔡維斌／攝影
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，不少人把握最後一天前往參觀，觀賞各種藝術表演。記者蔡維斌／攝影
雲林最大策展的雲林厚工學展覽今天落幕，不少人把握最後一天前往參觀，觀賞各種藝術表演。記者蔡維斌／攝影
許多阿嬤裝扮成仙女，一圓數十年的童年藝閣夢。記者蔡維斌／攝影
許多阿嬤裝扮成仙女，一圓數十年的童年藝閣夢。記者蔡維斌／攝影

雲林 北港 張麗善 青創 農會

相關新聞

湖山水庫獲扶輪全球獎助金 台日跨國推展森林生態保育

日本京都洛東扶輪社、雲林斗六北區扶輪社和湖山水庫人文生態保護協會合作推出「湖山水庫生態保育計畫」，入選為國際扶輪社全球獎...

古文逆襲！故宮南院推書法數位互動展 可臨摹大家之筆

隨著科技發展，現代人愈來愈少寫字，故宮南院推出「揮翰學書」新媒體互動展，掀起古文逆襲風潮，以古代書法作品中的篆、隸、楷、...

雲林厚工學策展近百萬人參觀 落幕後轉型新的藝術園區

為期16天的雲林縣最大策展「The MEGA Yunlin雲林厚工學」今天閉幕，這項集結雲林各路高手職人及傳統藝師在北港...

將軍洋香瓜評鑑爆黑馬 前成衣廠夫婦首次參賽奪特等獎

台南將軍區農會今在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽爆黑馬，原是成衣廠老闆吳永明、林惠珍夫婦結束經營30多年前工廠，...

諸羅樹蛙最大棲息地在這 社區運用形象設文創小物

台南永康三民里舊三崁店糖廠內次生林為諸羅樹蛙保育區，是在台灣最南端的棲地，近10幾年來都有民間團體與三民社區觀察此地生態...

嘉義單親母親陳姿蓉不畏困境 拉拔3孩長大獲頒自強家庭

嘉義家扶中心今天舉辦歲末冬暖發放物資，安排義診、義剪，也表揚十大自強家庭。家住竹崎鄉的陳姿蓉婚後丈夫因病過世，她一肩挑起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。