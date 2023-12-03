雲林厚工學策展近百萬人參觀 落幕後轉型新的藝術園區
為期16天的雲林縣最大策展「The MEGA Yunlin雲林厚工學」今天閉幕，這項集結雲林各路高手職人及傳統藝師在北港糖廠推出的特色展覽，展期除8大衛星展區，也有超過30組表演團隊、上百攤精選市集、台灣最強的娃娃展、美食，人潮絡繹不絕，估計約有近百萬人次進場參觀，創下歷來策展最高紀錄，頗受好評。
今天閉幕壓軸，由北港農會的「好事花生」登場，適逢假日，吸引不少人把握最後1天進場參觀，除可採購雲林優質花生產品，也有北港百年藝閣的體驗，吸引不少阿嬤換上古裝，打扮如天仙般美艷，在藝閣車前留影，阿嬤說，從小特別愛看五彩繽紛的藝閣，也很響往能有一天坐上藝閣車，幾十年終能如願，太高興了。
雲林縣長張麗善表示，荒廢18年的北港糖廠經整修後風華重現，再由文觀處導入美學設計、策畫9大倉庫的精彩展覽，透過這次雲林厚工學策展，重新點亮糖廠，16天展期不管是縣內、縣外民眾，一致好評，有人一次看不過癮還來連看兩、三次。
文觀處長陳璧君指出，歷經一年籌備，厚工學策展達到預期的熱絡，尤其FOCA馬戲團表演，更是場場爆滿，策展內容更將雲林特色完整呈現，也傳遞雲林產業厚工職人魂。當初名稱定調為「厚工」取自台語諧音，透過有趣的名稱加上新穎的策展手法，成功吸引許多年輕族群來拍照打卡，更成為學校戶外教學的首選場域。
張麗善表示，「雲林厚工學」結束後，將是北港糖廠另一重要階段的開始，縣府將活化廠內24間蔗糖倉庫與周邊空間，轉型為「北港1911好庫文化產業園區」，未來朝青創基地、地方創生、休閒旅遊多元發展，期能打造成雲林的藝術特區，重現百年糖廠風華。
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