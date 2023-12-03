將軍洋香瓜評鑑爆黑馬 前成衣廠夫婦首次參賽奪特等獎
台南將軍區農會今在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽爆黑馬，原是成衣廠老闆吳永明、林惠珍夫婦結束經營30多年前工廠，4年前接手父執輩投入洋香瓜栽種6分多，今年首度參賽獲得特等獎最高殊榮。
吳永明、林惠珍說，顧洋香瓜比顧小孩還用心，「惜命命」，每天農務超過10小時，常清晨5點不到就出門，每株只留2顆，一分地約種250株，存活率約7成，這次獲獎自己也嚇一大跳，也是對辛苦投入最大肯定。
本次競賽成績如下：特等獎吳永明、獎盃1 座、獎金6000元。頭等獎2名吳進明、吳明和，各頒發獎盃1座、獎金3000元，優良獎 3 名，黃俊豪、曾俊偉、鄭俊龍，各頒發獎盃1座、獎金 2000元。
將軍農會總幹事林彥良表示，今年洋香瓜因日前小犬颱風肆虐減產約5成，將軍農會「紅將軍」禮盒2粒裝約4公斤800元，較去年上漲約1成，目前陸續採收，約至1月底前收成，搶攻春節禮盒市場。
林彥良說，這次評選品質佳，甜度最高達18度，而將軍區農會洋香瓜禮盒，每粒都經精挑細選，安全生產，並掛上品牌標牌，詳細記載生產者代號、採收日期、最佳品味期間等，讓品質更有保證，消費者更能安心選購，消費者可電洽 （06）7942127農會供銷部。
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