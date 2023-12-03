快訊

台南將軍爆頭槍擊命案起獲槍彈 刑大副大隊長開車撞倒主嫌建功

日月潭「鯉魚王」現身！他驚喜釣中「1舉動」網狂讚

將軍洋香瓜評鑑爆黑馬 前成衣廠夫婦首次參賽奪特等獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南將軍洋香瓜評鑑爆黑馬，原經營成衣廠吳永明、林惠珍夫婦抱走特等獎，林惠珍開心說，沒想到第一次參賽就得獎。記者謝進盛／攝影
台南將軍洋香瓜評鑑爆黑馬，原經營成衣廠吳永明、林惠珍夫婦抱走特等獎，林惠珍開心說，沒想到第一次參賽就得獎。記者謝進盛／攝影

台南將軍區農會今在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽爆黑馬，原是成衣廠老闆吳永明、林惠珍夫婦結束經營30多年前工廠，4年前接手父執輩投入洋香瓜栽種6分多，今年首度參賽獲得特等獎最高殊榮。

吳永明、林惠珍說，顧洋香瓜比顧小孩還用心，「惜命命」，每天農務超過10小時，常清晨5點不到就出門，每株只留2顆，一分地約種250株，存活率約7成，這次獲獎自己也嚇一大跳，也是對辛苦投入最大肯定。

本次競賽成績如下：特等獎吳永明、獎盃1 座、獎金6000元。頭等獎2名吳進明、吳明和，各頒發獎盃1座、獎金3000元，優良獎 3 名，黃俊豪、曾俊偉、鄭俊龍，各頒發獎盃1座、獎金 2000元。

將軍農會總幹事林彥良表示，今年洋香瓜因日前小犬颱風肆虐減產約5成，將軍農會「紅將軍」禮盒2粒裝約4公斤800元，較去年上漲約1成，目前陸續採收，約至1月底前收成，搶攻春節禮盒市場。

林彥良說，這次評選品質佳，甜度最高達18度，而將軍區農會洋香瓜禮盒，每粒都經精挑細選，安全生產，並掛上品牌標牌，詳細記載生產者代號、採收日期、最佳品味期間等，讓品質更有保證，消費者更能安心選購，消費者可電洽 （06）7942127農會供銷部。

台南將軍區農會今上午在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽。記者謝進盛／攝影
台南將軍區農會今上午在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽。記者謝進盛／攝影
台南將軍區農會今上午在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽。記者謝進盛／攝影
台南將軍區農會今上午在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽。記者謝進盛／攝影
台南將軍農會總幹事林彥良推銷農會洋香瓜禮盒。記者謝進盛／攝影
台南將軍農會總幹事林彥良推銷農會洋香瓜禮盒。記者謝進盛／攝影

農會 消費者 農民

延伸閱讀

彰化27農會績優考核 今年創少見沒百分百達標

MLB／我全都要？不只扮搶大谷翔平黑馬 藍鳥還看上重砲索托

MLB／傳大谷翔平紐約打球意願低 黑馬藍鳥搶人有兩大優勢

竹縣農會辦品茶活動 邀民眾了解茶文化

相關新聞

將軍洋香瓜評鑑爆黑馬 前成衣廠夫婦首次參賽奪特等獎

台南將軍區農會今在農會農民活動中心廣場辦理洋香瓜評鑑競賽爆黑馬，原是成衣廠老闆吳永明、林惠珍夫婦結束經營30多年前工廠，...

諸羅樹蛙最大棲息地在這 社區運用形象設文創小物

台南永康三民里舊三崁店糖廠內次生林為諸羅樹蛙保育區，是在台灣最南端的棲地，近10幾年來都有民間團體與三民社區觀察此地生態...

嘉義單親母親陳姿蓉不畏困境 拉拔3孩長大獲頒自強家庭

嘉義家扶中心今天舉辦歲末冬暖發放物資，安排義診、義剪，也表揚十大自強家庭。家住竹崎鄉的陳姿蓉婚後丈夫因病過世，她一肩挑起...

永康社教中心整建 演藝廳升級

台南市永康社教中心斥資2億多，經2年整建，昨天重新啟用安排首場開幕表演，市長黃偉哲出席啟用典禮表示，整建後包括舞台設計、...

嘉市性專區評估提案 議員過半連署

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年當選嘉義市議員，招牌爆乳裝吸睛，就職後積極推政見...

虎尾花生節 逾千人體驗拔花生

雲林縣是全國最大花生產地，產量占8成，其中以虎尾鎮為主要產地，近日進入採收期，虎尾鎮農會昨天舉辦花生節活動，吸引逾千人報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。