聯合盃作文大賽總決賽大挑戰 考生：穿越時空不留遺憾

「第17屆聯合盃作文大賽」總決賽今天登場，南部試場在台南二中，共有400名學生參加，今年高國中小都是讓學生自訂題目，考驗學生閱讀基底、素養、創造力，家長看到題目認為好難，擔心孩子會卡關，不過，家長擔心了，許多學生都說「還好」，靜下心來思考，就會寫了。

高中作文題目是談血癌，當有機會要到某國治療，請學生設定自己與病人的關係，前往因不同年代而有不同治療方式的時間點治療，以及要採取什麼行動，和預期見到未來會有怎樣的情景。

台南港明中學學生徐筱晶發揮想像力與創意，用穿越時空來破題。她寫病人原受支助可以去讀很好的學校，並研究癌症治療，卻因罹患癌症而事竟未成，為不留遺憾，穿越時空回到過去，繼續研究並研究出治療血癌的方法，也治好自己的病，除完成夢想也沒留下遺憾。

國中題目是列出網紅在社群發文推銷新書，並列出4個事件時間表，從批評網路書店狂打價格戰，感嘆這個年頭出書，作者快活不下去，以致獲得粉絲、網友力挺，罵翻網路書店；卻又因粉絲質疑及爆料這名網紅董楓為了衝高書籍銷量的一些不為人知利己作為，遭到退書及退訂董楓個人專業與頻道。請學生到事件時間表中任一時間，要採取怎樣的行動以及預見未來情景。

道明中學學生陳德寧說，她寫不應該被帶風向，要有自己的思考能力，弄清是非。正義中學學生呂維瑩說，她把情境放在第1段，第2段寫過程，第3段把自己帶入穿越的時間點，透過直播說明可能造成的結果。

瀛海中學國二學生林怡如說，假設自己是一名記者，去剖析真實的事件，說明眼見不一定為實，她認為題目不好發揮，最困難的是要把自己帶入記者本身，不可跳脫這個身分；同校王佑喆說，假設自己是作家本人，因題目已告訴來龍去脈，但不知道作家是怎麼想，以及為什麼要做這些事，分析後由自己代替作家去發聲，雖然題目不長，但有一點難度，最困難的是網紅董楓為什麼要去隨意批評或是散布假消息，題目滿活的。

國小中年級組題本是請學生從黑白顏色上各放著1支筆尖相對的白色與黑色鉛筆，讓學生根據圖片發揮聯想。台南市東區復興國小學生謝可軒以「光明與黑暗」為題，認為凡事不能太難過或太開心，努力就會變得更好；也不要太在意及太重視自己，因為，可能受一點挫折就會禁不起，結語「人們說得好，凡是都要剛剛好，不要太多或太少。」東興國小陳柏蒼認為題目好發揮，猶豫3分鐘就知道要寫什麼題目，最深刻的是第一次遇到自訂題目。