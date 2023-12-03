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嘉義單親母親陳姿蓉不畏困境 拉拔3孩長大獲頒自強家庭

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義家扶中心今天在縣府前廣場舉辦歲末冬暖暨親子嘉年華活動，表揚10個優秀自強家庭。記者黃于凡／攝影
嘉義家扶中心今天在縣府前廣場舉辦歲末冬暖暨親子嘉年華活動，表揚10個優秀自強家庭。記者黃于凡／攝影

嘉義家扶中心今天舉辦歲末冬暖發放物資，安排義診、義剪，也表揚十大自強家庭。家住竹崎鄉的陳姿蓉婚後丈夫因病過世，她一肩挑起照顧家庭的責任，除了起早貪黑到早餐店工作，也兼職鐘點清潔工，扶養三名子女長大，今天獲嘉義家扶中心表揚為十大自強家庭。

陳姿蓉說，她知道自己是孩子們唯一的依靠，必須堅強的活下去，於是將眼淚擦乾，每天早起幫孩子準備早餐後，就立刻出門到早餐店工作，工作結束再回家整理家務，為了增加收入，還利用空檔時間兼職鐘點清潔工，賺錢補貼家用，撫養三名子女、照顧公婆。

陳姿蓉是大家眼中的好媽媽，為人和善樸實、勤儉持家，以品德教育將小孩拉拔長大，三名子女品行表現良好、認真向學，手足間感情融洽，且深知母親工作辛苦不容易，還會幫忙一起分擔家務。陳姿蓉說，她相信全家人一起努力，就能克服困境、迎來幸福。

家扶中心主任沈明彥說，今年從700戶家扶家庭中，選拔出10戶自強家庭，表揚生命中遇到逆境堅強奮鬥的精神，也鼓舞其他正陷於苦境中的家庭，受各界捐助米、衛生紙、罐頭等生活物資，今年加碼贈送電鍋、電磁爐、棉被三選一，也安排義診、義剪免費服務，約有560戶1600名親子受惠。

嘉義家扶中心今天在縣府前廣場舉辦歲末冬暖暨親子嘉年華活動，安排免費義診、義剪服務。記者黃于凡／攝影
嘉義家扶中心今天在縣府前廣場舉辦歲末冬暖暨親子嘉年華活動，安排免費義診、義剪服務。記者黃于凡／攝影
嘉義縣竹崎鄉單親母親陳姿蓉（左）不畏困境拉拔3個孩子長大，今天獲表揚為自強家庭。記者黃于凡／攝影
嘉義縣竹崎鄉單親母親陳姿蓉（左）不畏困境拉拔3個孩子長大，今天獲表揚為自強家庭。記者黃于凡／攝影

早餐店 家扶中心

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