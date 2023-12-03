許銘春訪台南做工行善團 肯定二手家具助弱勢

勞動部長許銘春今天到台南市官田區，探訪市府勞工局「做工行善團」修繕團隊的二手家具倉庫，肯定行善團志工能善用資源幫助弱勢，讓「希望家園」的愛永續不斷。

「做工行善團」今天修繕服務內容，除了修復及整理二手家具，還有台南市電氣業職業工會志工至學甲區及東區進行修繕服務，在二手家具修繕據點現場，由台南市木工業職業工會理事長黃明華與多名志工一起整修衣櫥及床組，台南市長黃偉哲陪同許銘春到場關心。

黃偉哲致詞表示，做工行善團已修繕許多房屋，幫助弱勢群族有家可歸，再加上巧手修復，讓二手家具華麗轉身，再次成為家庭必需品，同時也減少廢棄物，實踐「垃圾變黃金，黃金變愛心」概念。

許銘春說，實地造訪做工行善團二手家具倉庫，看見志工們用心修復家具專注的神情，實在非常感動，這些原先要丟棄的家具，在志工巧手下逆齡回春，真的像黃偉哲所說「垃圾變黃金、黃金變愛心」，善用資源幫助弱勢，讓「希望家園」的愛永續不斷，使弱勢家庭獲得妥善照顧。

台南市勞工局提供資料指出，做工行善團在協助弱勢家庭房屋修繕過程中，發現許多案家因經濟狀況不佳，家具嚴重損壞仍繼續使用，部分案家連小孩寫功課用的書桌都沒有，經黃偉哲協調後，將原來環保局位於官田區隆田陸橋下資源回收場空間，改造成二手家具倉庫，儲放各單位捐贈的二手家具。

勞工局指出，市府媒合台積電員工宿舍、麻豆新樓醫院、柳營農會等機關單位，捐贈汰換的床舖、衣櫥、書櫃、書桌、餐桌椅等家具，由志工修繕後贈送給有需要的弱勢家庭，截至11月底已有92戶獲贈，共送出426件家具。