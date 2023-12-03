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天主教白冷會台東傳教70年 藝術家用創作說他們的故事

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
天主教瑞士白冷外方傳教會在台東傳教70週年慶，白冷之友會昨天舉辦「彩繪白冷」藝術創作展，白冷之友們和參展藝術家百餘人齊聚一起，邀請神父、修女及嘉賓與會，並由修士歐思定（左）切蛋糕慶祝。記者尤聰光／攝影
天主教瑞士白冷外方傳教會在台東傳教70週年慶，白冷之友會昨天舉辦「彩繪白冷」藝術創作展，白冷之友們和參展藝術家百餘人齊聚一起，邀請神父、修女及嘉賓與會，並由修士歐思定（左）切蛋糕慶祝。記者尤聰光／攝影

天主教瑞士白冷外方傳教會在台東傳教70週年慶，白冷之友會昨天舉辦「彩繪白冷」藝術創作展，透過藝術傳達白冷會的奉獻精神。阿美族藝術家優席夫（Yosifu）等人都出席盛會分享。修士歐思定說：「教堂不只是聖殿，也是藝術的饗宴，教堂是敞開大門與大家分享的地方」。

歐思定說，早期白冷會來到台灣東部蓋教堂傳教，每座教堂就是一個藝術品，至今70年的歷史，早已和地方有深厚的文化融合及令人感動的故事，他認為教堂是敞開大門與大家分享的地方，隨時歡迎走進來感受愛的降福和藝術薰陶。

自1953年迄今，白冷會傳教士共有42位神父、5未修士在台東偏鄉傳教，60年代傳教事業達到極盛，共建造100餘座教堂，這些教堂不僅是建築藝術品，傳教士的故事更是台東最動人的樂章，也是最美的風景，白冷之友會昨天舉辦70週年慶暨「彩繪白冷」藝術創作展。

白冷之友們和參展藝術家百餘人齊聚一起，邀請神父、修女及嘉賓與會，並由修士歐思定切蛋糕慶祝白冷會來台70週年；另邀日本大提琴家KAREN HARA演奏，隨後為展覽揭幕。展品包括水彩、油畫、書法、雕塑、裝置藝術及攝影等。每件作品印記了白冷會的奉獻精神。

藝術家優席夫（Yosifu）說，他這次的創作品「愛的花環」，就是把原住民花環祝福文化，化為耶穌頭上被冠上的荊棘，流下的血，就是為了人類無限奉獻的愛，也是白冷會傳教士們為台灣這塊土地及人們犧牲奉獻的愛。

「彩繪白冷」藝術創作展，展品包括水彩、油畫、書法、雕塑、裝置藝術及攝影等。每件作品印記了白冷會的奉獻精神。記者尤聰光／攝影
「彩繪白冷」藝術創作展，展品包括水彩、油畫、書法、雕塑、裝置藝術及攝影等。每件作品印記了白冷會的奉獻精神。記者尤聰光／攝影
阿美族藝術家優席夫（左）向修士歐思定介紹他的創作品「愛的花環」，令現場與會人士感動不已。記者尤聰光／攝影
阿美族藝術家優席夫（左）向修士歐思定介紹他的創作品「愛的花環」，令現場與會人士感動不已。記者尤聰光／攝影
攝影家郭中冕走訪台東逾80所白冷會教堂建築，拍照集結成一幅作品「白冷的喚醒」非常震撼。記者尤聰光／攝影
攝影家郭中冕走訪台東逾80所白冷會教堂建築，拍照集結成一幅作品「白冷的喚醒」非常震撼。記者尤聰光／攝影

教堂 藝術家 台東

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