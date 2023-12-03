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仁德鐵路立體化評估期末報告出爐 議員批落差大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市仁德區因鐵道分隔，其中保安路潭稅地下橋，受限上方鐵路橋梁，車道寬度不足，意外事故頻傳，地方盼鐵路立體化能解決長年沉痾。圖／台南交通局提供
台南市仁德區因鐵道分隔，其中保安路潭稅地下橋，受限上方鐵路橋梁，車道寬度不足，意外事故頻傳，地方盼鐵路立體化能解決長年沉痾。圖／台南交通局提供

台南仁德區因台鐵分割都市空間影響沿線區域發展，為改善軌道與路面平交道造成交通衝擊，地方爭取仁德地區鐵路立體化，從鐵路地下化計畫終點開始至仁德車站以南全長約5.8公里，沿線有4處平交道及3處立體結構物，可行性評估期末報告出爐，議員批期末報告改善策略僅解決中正路一段平交道瓶頸，與地方期待落差，另保安路潭稅地下橋高度不足及淹水問題存在近60年，仍無解決之道。

交通局表示，規畫單位評估目前以鐵路短高架並南移仁德站為技術較為可行方案，但財務自償率僅2.62%，未達中央10%補助標準，後續將再研議配合其他土地開發方案，提升財務效益可行性，也將針對主要平交道交通節點，研析公路立體化改善或新闢替代路廊的可行性。

議員郭鴻儀說，仁德區鐵路立體化評估，北從台南市區鐵路地下化計畫終點，南至仁德車站以南港尾溝溪，現有保安及仁德2個車站，平交道由北而南包括大林路、十三甲、虎山路、中正路一段共4處，此外還有潭稅橋地下道、虎山橋以及台86線高架橋3處立體結構物，但期末報告改善策略與應用方案，僅集中針對解決中正路一段平交道瓶頸，且僅有短高架與公路立交方案可行，與地方期待落差。

郭鴻儀批過程未開說明會，或做訪談及田野調查「閉門造車」；針對路線容量、站間路線利用率及行車速率等指標評估分析，其中將利用站間量預測作為營運計畫基礎等資訊，未納入沙崙綠能科學園區發展等利基，「公路立體化」工程經費比「鐵路立體化」低，但新的高架道路形成發展隔閡，評估中未將新問題納入考量，導致效益被嚴重低估。

郭鴻儀指出，保安路潭稅橋因受限上方鐵路橋梁，高度不足及淹水問題，存在近60年，報告無解決之道；仁德區保安里長顏榮城也說，奇美實業員工上下班多走潭稅橋，但通道寬度不足，希望早日改善行車安全。

財務 鐵路地下化 議員

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