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虎尾花生節 逾千人體驗拔花生
雲林縣是全國最大花生產地，產量占8成，其中以虎尾鎮為主要產地，近日進入採收期，虎尾鎮農會昨天舉辦花生節活動，吸引逾千人報名拔花生，現場相當熱鬧。目前產地收購價乾的花生每台斤已漲到50元，較往年略升。
虎尾花生節昨熱鬧登場，現場開放民眾拔花生，總幹事蔡武吉說，活動前開放報名名額被秒殺，農會提前結束報名。縣長張麗善、立法院最高顧問張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠到場與民眾同樂。
雲林花生種植面積約1萬4000公頃，產量占全國8成，虎尾是重要產地之一，農會近年輔導農民契作安全履歷的「黃金落花生」，蔡武吉表示，農會研發各項花生加工產品，自創「虎霸王」品牌，頗受好評，未來也將推出輕旅行，邀請民眾到雲林品嚐花生、暢遊虎尾。
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