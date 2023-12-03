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永康社教中心整建 演藝廳升級

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，昨天重新啟用。圖／台南市政府提供
台南永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，昨天重新啟用。圖／台南市政府提供

台南市永康社教中心斥資2億多，經2年整建，昨天重新啟用安排首場開幕表演，市長黃偉哲出席啟用典禮表示，整建後包括舞台設計、音響調整、空間規畫等都更加優化，更符合國際標準演藝廳，未來市府將持續增進圖書、影音設備，安排最好藝文活動，帶給永康居民最高品質藝文享受。

文化局說，永康社教中心1997年動土興建，2001年落成啟用，有20多年歷史，永康是全市人口最稠密區，為提供更好藝文場地，從2021年動工整建，除加強耐震結構提升安全性，引進劇場級燈光音響設備，擴建建置舞台鏡框牆，完善舞台標準深度及空間，後台增加快換間、排練空間、大型貨梯及舞監工作空間，整體專業度、舒適度及便利性大幅提升

永康社教中心20多年來帶動永康藝文生根發展，完工後永康社教中心鄰近台南人口稠密都會區，可紓解市區漸趨飽和展演設施使用率，成為大永康地區（永康、新市、新化等）藝文展演暨社教圖資中心。

黃偉哲、立委林宜瑾、議員林燕祝、陳秋萍、楊中成、朱正軒、李鎮國、黃肇輝、林冠維等參與重新啟用典禮，黃偉哲說，華麗蛻變後的永康社教中心重啟營運，將舉辦系列慶祝活動，節目精彩老少咸宜，歡迎市民踴躍參加。

永康區長陳勝楠說，永康社教中心即日起舉辦「千方百藝」系列活動，呈現社教中心建館以來20多年紀實展覽，以及藝姿舞集、如果兒童劇團、台南市民族管絃樂團、管樂團精彩演出。

舞台 黃偉哲 台南

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