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銀髮族勇敢逐夢 嘉市不老生涯規畫師成果嘉年華

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供

嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」，市長黃敏惠授證44位不老生涯規畫師、銀采達人，現場展現「橘世代生涯發展中心」及「大齡圓夢自我挑戰」計畫執行成果，銀采達人、不老生涯規畫師與大家熱情互動、表演，還有51個各式輕食料理、特色飲品及DIY活動體驗與遊戲集章市集。

市府2019年委託弘道老人福利基金會，培育88位「銀采達人」及58位「不老規畫師」，吸引34名青年與中高齡長者參與「青銀共融」方案，黃敏惠說，大齡圓夢自我挑戰計畫開辦第4年，協助169位長輩圓夢。

「銀采達人」繽紛薩克斯風二重奏團隊王文祿、沈敏盛，鼓起勇氣參加徵選，絕佳默契與純熟演奏技巧，獲評審好評。過去任職公路局56歲王文祿，50歲提早退休，因緣際會接觸薩克斯風，加入社大學習，公益表演，結識「管嘉樂團」副團長沈敏盛，2人結伴公演。

弘道基金會嘉義服務處長張儀芬說，橘世代生涯發展中心為55歲以上退休者，提供幸福第三人生規畫。成果展呈現銀髮族音樂、攝影、手作編織等多元技藝成果。

社會處長李思賢說，銀采達人應市府邀請展演5場以上，受邀到社區、老人機構服務123場次，不老規畫師宣講69場次、服務1243人次，嘉市橘世代生涯發展中心諮詢電話（05）3103612，歡迎55歲以上洽詢，或查看嘉市橘世代生涯發展中心官網https://chiayigeno.com/

嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與弘道基金會等民間團體，上午在中央廣場舉辦「你我齡距離成果嘉年華會」。圖／嘉市府提供

嘉義 黃敏惠 中高齡 銀髮族

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