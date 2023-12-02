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斥資2億元整建 永康社教中心升級符合國際標準的演藝廳

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，今天重新啟用。圖／台南市政府提供
永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，今天重新啟用。圖／台南市政府提供

台南市永康社教中心斥資2億多經費、歷經2年整建後，今天重新啟用並安排首場開幕表演，市長黃偉哲等出席啟用典禮表示，整建後包括舞台設計、音響調整、空間規畫等都更加優化，也更符合國際標準的演藝廳，未來市府將持續增進圖書、影音設備，也會安排最好的藝文活動，希望能帶給永康區居民最高品質的藝文享受。

文化局表示，永康社教中心自1997年動土興建，2001年落成啟用，已有20多年歷史，永康區是全市人口最稠密區，為提供更好的藝文場地，從2021年動工整建，除了加強耐震結構提升安全性，更引進劇場級燈光音響設備，擴建建置舞台鏡框牆，完善舞台標準深度及空間，後台更增加快換間、排練空間、大型貨梯及舞監工作空間，整體專業度、舒適度及便利性大幅提升

文化局說，永康社教中心20多年來帶動永康地區藝文生根發展，完工後的永康社教中心鄰近台南市人口稠密都會區，可以紓解市區漸趨飽和的展演設施使用率，並成為大永康地區（永康、新市、新化等）的藝文展演暨社教圖資中心。

黃偉哲及立委林宜瑾，市議員林燕祝、陳秋萍、楊中成、朱正軒、李鎮國、黃肇輝、林冠維等共同見證下重新啟用典禮，黃偉哲表示，華麗蛻變後的永康社教中心除重啟營運，也將舉辦一系列慶祝活動，節目精彩可期，老少咸宜，歡迎市民朋友踴躍參加。

永康區長陳勝楠表示，永康社教中心即日起舉辦「千方百藝」系列活動，有呈現社教中心自建館以來20多年點點滴滴的紀實展覽，以及藝姿舞集、如果兒童劇團、台南市民族管絃樂團、台南市管樂團所帶來的精彩演出，歡迎市民朋友共襄盛舉。

永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，今天重新啟用。圖／台南市政府提供
永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，今天重新啟用。圖／台南市政府提供
永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，今天重新啟用。圖／台南市政府提供
永康社教中心斥資2億多元、歷時2年整建，今天重新啟用。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲

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