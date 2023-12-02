仁德鐵路立體化可行性評估期末報告出爐 議員批落差大

台南市仁德區因台鐵分割都市空間影響沿線區域發展，為改善軌道與路面平交道造成交通衝擊，地方爭取「仁德地區鐵路立體化」，從鐵路地下化計畫終點開始至仁德車站以南全長約5.8公里，沿線有4處平交道及 3處立體結構物，可行性評估期末報告出爐，議員批期末報告改善策略僅解決中正路一段平交道瓶頸，與地方期待有落差。

交通局表示，目前以鐵路短高架並南移仁德站為技術較為可行方案，但財務未達中央補助標準，後續將再研議配合其他土地開發方案提升財務效益可行性。

議員郭鴻儀表示，仁德地區鐵路立體化評估，北從「台南市區鐵路地下化計畫」終點，南至仁德車站以南的港尾溝溪，現有保安及仁德2個車站，平交道由北而南包括大林路、十三甲、虎山路、中正路一段共4處，此外尚有潭稅橋地下道、虎山橋以及台86線高架橋3處立體結構物，但在期末報告改善策略與應用方案中，卻僅集中針對解決中正路一段平交道瓶頸，且僅有短高架與公路立交方案可行，明顯與地方期待落差。

郭鴻儀說，過程未召開地方說明會，或是做地方訪談及田野調查，落入「閉門造車」；針對路線容量、站間路線利用率及行車速率等指標進行評估分析，其中將利用站間量預測作為營運計畫的基礎等資訊，並未納入沙崙綠能科學園區發展等利基，「公路立體化」工程經費比「鐵路立體化」低，但新的高架道路形成發展的隔閡，評估中卻未將新問題納入考量，導致效益被嚴重低估。

郭鴻儀指出，保安路潭稅橋因受限上方鐵路橋梁，高度不足及淹水問題，已存在近60年，報告中無解決之道；仁德區保安里長顏榮城也說，奇美實業員工上下班多走潭稅橋，但通道寬度不足，也希望能早日改善行車安全。

交通局表示，規畫研究單位評估目前以鐵路短高架並南移仁德站為技術較為可行方案，但財務自償率僅2.62%，未達中央10%的補助標準，後續將再研議配合其他土地開發方案以提升財務效益之可行性，也將針對主要平交道交通節點研析公路立體化改善或新闢替代路廊的可行性。

交通局說，潭稅橋短期間道路環境無法改變，已先在西側入口處設置逆向車輛警示設備提高安全，並與台鐵局、工務局等評估改善可行性。