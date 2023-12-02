戴德森教育基金會頒發獎學金 鼓勵學子回「嘉」服務

財團法人戴德森教育事務基金會為培育大專院校醫療相關系所學子，今年擴大獎學金錄取人數及金額，由原來10人增為15人，獎金也由5千元增為1萬元，有15名優秀學子獲獎，今在嘉義基督教醫院路加堂頒發獎學金，基金會董事長翁瑞亨鼓勵大家勤勉向學、紮根嘉義。

基金會董事長翁瑞亨說，今年獎學金加碼、擴增名額，由原來10人增為15人，獎學金也從5千元增為1萬元，吸引55名醫療相關科系學生申請，最終選出表現優異的15名學生，期待透過獎學金加碼及擴增人數，惠及更多學子，延續醫師戴德森培育醫療專才的精神。

嘉義基督教醫院姚維仁院長表示，今年在民雄鄉籌備設立雙福基督教醫院，預定2025年完工，興建地下1樓、地上4樓醫療大樓，包括一般急性病床45床、血液透析床25床、負壓隔離病床1床等空間，未來有更多醫療人才需求，期待大家畢業後都能回「嘉」服務。