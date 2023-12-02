戴德森教育基金會頒發獎學金 鼓勵學子回「嘉」服務
財團法人戴德森教育事務基金會為培育大專院校醫療相關系所學子，今年擴大獎學金錄取人數及金額，由原來10人增為15人，獎金也由5千元增為1萬元，有15名優秀學子獲獎，今在嘉義基督教醫院路加堂頒發獎學金，基金會董事長翁瑞亨鼓勵大家勤勉向學、紮根嘉義。
基金會董事長翁瑞亨說，今年獎學金加碼、擴增名額，由原來10人增為15人，獎學金也從5千元增為1萬元，吸引55名醫療相關科系學生申請，最終選出表現優異的15名學生，期待透過獎學金加碼及擴增人數，惠及更多學子，延續醫師戴德森培育醫療專才的精神。
嘉義基督教醫院姚維仁院長表示，今年在民雄鄉籌備設立雙福基督教醫院，預定2025年完工，興建地下1樓、地上4樓醫療大樓，包括一般急性病床45床、血液透析床25床、負壓隔離病床1床等空間，未來有更多醫療人才需求，期待大家畢業後都能回「嘉」服務。
基金會常務董事蔡忠斌說，這次錄取的同學都相當優秀，審查小組除參酌學生的在校成績及操行外，也特別關注學生資料準備的用心程度及表現，鼓勵大家在醫療場域持續精進學習，期待有更多優秀學子踴躍申請第三屆財團法人戴德森教育事務基金會獎學金。
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