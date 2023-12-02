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農業部辦聯合開放日種苗節 中央地方合推「地產地銷」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。
農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。

農業部今天在台南區農業改良場、畜產試驗所舉辦「日日好農2023食農教育暨農畜聯合開放日及第27 屆種苗節」活動，吸引民眾到場體驗有趣的食農DIY、參觀各式各樣新穎品種蔬果花藝。農業部代部長陳駿季、市長黃偉哲到參與。

農業部所屬全台各試驗所改良場，今天集結農業研究及推廣專家，在畜產試驗所、台南農改場舉辦開放日活動，要讓民眾瞭解各單位重要的農漁畜產品研究成果。

畜產試驗所的活動特別展出「乳牛」、「萵苣」、「玉米」及「稻米」等主題農業知識及研究成果，介紹各種有趣的常識還有食農DIY及體驗活動，要讓民眾透過感受體驗更加認識農業。台南農改場的種苗節則展示各式各樣新穎品種蔬果花藝設計，還舉辦有獎徵答與趣味競賽活動。

陳駿季說，希望透過食農教育、地產地銷，讓大眾明白，農業不只屬於農民，更屬於全民。他邀請民眾一同到現場從「乳牛」、「萵苣」「玉米」及「稻米」等不同主题的食農教育內容及體驗，更加認識在地特色農業的生產及發展。

市長黃偉哲表示，推動農產品「地產地銷」不只減少碳足跡，更是因保持產品的鮮度進而提高CP值。地方政府將全力配合農業部政策，不只是營養午餐著重在選用地方食材，也將「食農教育」帶進校園，利用餐前五分鐘，讓學童了解食材的營養價值分配。

農業部表示，食農教育法去年公布後透過各界共同努力推動，學校午餐國產可溯源食材，覆蓋率建到98.25%，孩子每一口飯菜都吃得安心，另與教育部合作，目前全國公私立國小國中及高中所有學校共3871所，都將食農教育融入課程，涵蓋率已達100%，讓孩子能從產地到餐桌、認識台灣的農業。

農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。
農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。
農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。
農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。
農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。
農業部搬聯合開放日種苗節，中央地方合推「地產地銷」。圖／台南市政府提供。

食農教育 農業部 食材 黃偉哲

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