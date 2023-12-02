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登山熱季！阿里山特富野古道湧人潮 路旁停車如長龍

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉特富野古道去年6月起整修沿線13座橋樑，10月20日全線開放，提供遊客更安全的登山環境。圖／嘉義分署提供
嘉義縣阿里山鄉特富野古道去年6月起整修沿線13座橋樑，10月20日全線開放，提供遊客更安全的登山環境。圖／嘉義分署提供

深受山友喜愛全長6.32公里，難易度屬中級的嘉義阿里山鄉特富野古道，經封閉整修16個月，自10月20日全線開放後，健行人潮湧現，導致部分山友反應停車位難求盼改善；林業署嘉義分署表示，因古道入口兩端缺乏腹地闢建停車場，請遊客依序停放路邊。

特富野古道自重啟開放後，吸引許多部落客、網紅前往拍攝美照，掀起到此登山與健行熱潮，遊客絡繹不絕湧入，嘉義分署估算平日近千人造訪，假日則破千人，黃姓山友說，新中橫公路邊停車宛如長龍，車位難求盼解決。

嘉義分署副署長李定忠表示，新中橫公路特富野古道入口南投端，一邊是山一邊是陳友蘭溪谷，嘉義端則一邊是山，另一邊是曾文溪上游，都無適當地可新闢停車場，要請遊客依序停路邊，但要注意停車安全。

高雄王姓資深山友說，其實該路段算很寬敞，停車並不困難，把車依續停好，雖會停遠一些，但多走些路就好了，照目前特富野古道的熱度，就算能興建停車場也不夠用的。

特富野古道舊稱水山古道，是台灣國家級自然步道，全長6.32公里，原是鄒族人開闢獵徑，日治時期，古道後段改建成運送林木的水山線鐵路；嘉義分署2001年將古道整建成休閒登山健行步道，保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，勘稱台灣鐵道森林最美步道之一。

嘉縣阿里山鄉特富野古道去年6月起整修沿線13座橋樑，10月20日全線開放人潮湧入，道路兩旁成停車長龍。圖／讀者提供
嘉縣阿里山鄉特富野古道去年6月起整修沿線13座橋樑，10月20日全線開放人潮湧入，道路兩旁成停車長龍。圖／讀者提供
嘉縣阿里山鄉特富野古道去年6月起整修沿線13座橋樑，10月20日全線開放人潮湧入，圖／讀者提供
嘉縣阿里山鄉特富野古道去年6月起整修沿線13座橋樑，10月20日全線開放人潮湧入，圖／讀者提供

嘉義 山友 中橫公路 阿里山

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