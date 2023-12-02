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冬季玉米、高粱傳遭秋行軍蟲侵襲 農改場籲防治提建議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
秋行軍蟲啃食玉米生長點。記者周宗禎／翻攝
秋行軍蟲啃食玉米生長點。記者周宗禎／翻攝

台灣正值季節交替、玉米與高粱種植成長期，因傳出秋行軍蟲威脅產區玉米與高粱。台南農改場呼籲農友注意及早防範、提供防治建議，並推薦可以使用的防治藥劑，農民可參考台南農改場網頁https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382採用。有疑問可打電話06-5912901轉相關研究人員詢問。

研究人員表示，秋行軍蟲會趁玉米與高粱當植株生長至約10公分高時，產卵在玉米高粱宿主。農友應注意早期防治，杜絕秋行軍蟲大量繁衍。

農改場場長羅正宗說，避免秋行軍蟲危害首重早期發現早期防治，苗期巡田時要特別留意植株上是否有附有鱗毛的卵塊或零星發現的初齡幼蟲。一旦發現卵塊，請小心摘除並放置於袋子或容器內；若發現秋行軍蟲咬食痕，儘早進行藥劑防治，並確保足夠的藥水量，才能確實達到防治的效果。

研究人員提醒農友，秋行軍蟲初齡幼蟲造成的危害主要表現為窗格狀食痕，由於徵狀不明顯，容易被忽略。在苗期巡田過程一旦發現食痕，應儘早進行第一次藥劑防治，切勿等到幼蟲鑽入植株心部大量啃食生長點，不僅防治困難，也影響後續植株生長。

研究人員說，因幼蟲通常藏匿於植株的心葉處，在施行藥劑防治時，應確保藥劑水量足夠，對準心葉進行施藥，行進速度不要過快，才能確保藥液充分流入心葉，提高藥液與蟲體接觸的機會。

秋行軍蟲幼蟲危害玉米初期特徵。記者周宗禎／翻攝
秋行軍蟲幼蟲危害玉米初期特徵。記者周宗禎／翻攝
秋行軍蟲特徵。記者周宗禎／翻攝
秋行軍蟲特徵。記者周宗禎／翻攝
高梁遭秋行軍蟲危害狀況。記者周宗禎／翻攝
高梁遭秋行軍蟲危害狀況。記者周宗禎／翻攝

秋行軍蟲 農改場 台南

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