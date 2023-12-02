聽新聞
test
0:00 / 0:00

反豬隻電宰廠 雲林元長鄉民抗議

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人昨天抗議，反對外地業者興建豬隻電宰廠。記者陳苡葳／攝影
雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人昨天抗議，反對外地業者興建豬隻電宰廠。記者陳苡葳／攝影

雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村民20多人昨天拉布條抗議，反對外地業者建隻電宰廠，鄉代會副主席徐銘欽說，居民對此事一概不知，主管機關應要求業者向地方說明達成共識再開發，縣府說，此案由農業部審查中，核准開發後會依規定處理。

元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人聚集鄉內一處廣達15多公頃土地旁，高聲抗議，徐銘欽、龍岩村長吳水福與村民高舉「拒絕環境汙染」、「拒絕臭氣薰天」及「還我新鮮空氣」等白布條說，要在社區內興建豬隻電宰廠，恐有空氣汙染及廢水排放等問題產生，憂心長久下來會影響環境與生活品質。

徐銘欽說，建廠地鄰近村落，約2000名住戶，最初土地屬北港萬有紙廠廠房，許多廢棄物運至此處置放，居民擔心廢棄物造成環境汙染，希望妥善處理開發前土方，未來開發後電宰場空氣、廢水排放等設施設備，要到地方開說明會，達成共識再進行，確保生活品質。

由於土方中廢棄物有金屬、塑料等，該案被環保署列管，若未來有人要開發土地，必須先清理土方後才能開發；知情人士說，土地開發人員委託廠商清理土方，但因成分多又複雜，目前停工另尋最佳方案。

縣府說，該案是土地開發人以個人名義向中央申請，非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫，目前農業部審查中，由於開發範圍很大，依規定開發面積超過1公頃需做環評，並在地方開說明會，縣府會按程序要求業者履行。

廢棄物 農業部

延伸閱讀

雲林縣府辦單身聯誼 報名逾300人將籌備新梯次

影／不滿沒先溝通 雲林元長村民高舉白布條抗議土地開發

全台最大馬鈴薯產地在雲林 學生自種、唱跳要讓馬鈴薯成名

影／彰化花壇擬設20公頃土石堆置場 地方反彈抗議

相關新聞

朴子配天宮遶境 首到故宮南院

嘉義縣沿海宗教盛事12年一科「海表聖會」，昨天巡安賜福遶境進入第12天，朴子配天宮開基媽祖、二媽及三媽首度遶境故宮南院，...

台南新營路邊停車 擴大收費

台南市新營區是舊縣府所在地，熱區停車長期一位難求，市府交通局從8月開始試辦392格路邊停車收費， 交通局公布收費前後，占...

反豬隻電宰廠 雲林元長鄉民抗議

雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村民20多人昨天拉布條抗議，反對外地業者建豬隻電宰廠，鄉代會副主席徐銘欽說，居民對此事一概不知，...

全台醫學中心分布不均 嘉基拚升格

雲嘉嘉為全國最老化地區，全國19家醫學中心多分布北部及南部，嘉市衛生局說，嘉義基督教醫院每年就醫人次高達百萬，月平均手術...

不只註記「熟」 台南首創「平埔族群民族別認同註記」

為落實憲法保障原住民(族)身分認同權之意旨，台南市政府首創「平埔族群族人正名註記」，除積極協助推動相關政策施行，並配合訂...

塞到怕！分流嘉義博茶會車潮 嘉139銜接台18路段將通車

嘉義縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18線阿里山公路車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。