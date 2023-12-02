反豬隻電宰廠 雲林元長鄉民抗議

雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村民20多人昨天拉布條抗議，反對外地業者建豬隻電宰廠，鄉代會副主席徐銘欽說，居民對此事一概不知，主管機關應要求業者向地方說明達成共識再開發，縣府說，此案由農業部審查中，核准開發後會依規定處理。

元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人聚集鄉內一處廣達15多公頃土地旁，高聲抗議，徐銘欽、龍岩村長吳水福與村民高舉「拒絕環境汙染」、「拒絕臭氣薰天」及「還我新鮮空氣」等白布條說，要在社區內興建豬隻電宰廠，恐有空氣汙染及廢水排放等問題產生，憂心長久下來會影響環境與生活品質。

徐銘欽說，建廠地鄰近村落，約2000名住戶，最初土地屬北港萬有紙廠廠房，許多廢棄物運至此處置放，居民擔心廢棄物造成環境汙染，希望妥善處理開發前土方，未來開發後電宰場空氣、廢水排放等設施設備，要到地方開說明會，達成共識再進行，確保生活品質。

由於土方中廢棄物有金屬、塑料等，該案被環保署列管，若未來有人要開發土地，必須先清理土方後才能開發；知情人士說，土地開發人員委託廠商清理土方，但因成分多又複雜，目前停工另尋最佳方案。

縣府說，該案是土地開發人以個人名義向中央申請，非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫，目前農業部審查中，由於開發範圍很大，依規定開發面積超過1公頃需做環評，並在地方開說明會，縣府會按程序要求業者履行。