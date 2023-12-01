登革熱重創古坑農損 中央埋單千萬元補助竹筍及蔬果

雲林縣古坑鄉是登革熱疫情重災區，目前至今確診個案超過500人，由於當地人口以務農為主，不少筍農、果農及菜農等也因確診、環境清消被迫封園而影響生計，鄉長林慧如為民請命，獲中央核定依受損程度按品項補助6.5萬至8萬元，申報期限至本月8日止。

古坑鄉為今年登革熱疫區，隨著氣溫轉涼逐漸趨緩，11月27日起從流行區降為非流行區；不過疫情流行期間，當地產業受到不小衝擊，公所目前獲報竹筍面積160多公頃、非竹筍作物87多公頃，總面積約248公頃。

為此林慧如、立委劉建國、縣議員張庭綺與在地村長、居民等8月曾赴行政院陳情，希望中央可針對受災筍農，給予登革熱傳染病農損補助每公頃8萬元。

劉建國指出，行政院副院長鄭文燦當時表示，原縣府提報每公頃6萬元，經農業部試算及地方建議下，已專案專簽補償因防疫噴藥無法收成的筍農每公頃8萬元。

農業部今天發布公文指出，有關雲林縣登革熱防治增加補償作物品項，核定竹筍、果樹、雜糧特作等每公頃8萬元，蔬菜類每公頃6萬5000元，12月8日前須至土地所在地公所申報。