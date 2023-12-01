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南市表揚關懷志工最高齡86歲 黃偉哲：社區的重要力量

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供

台南市社區照顧關懷據點已達398處，共計有1萬1200多名志工投入據點服務，其中65歲以上銀髮志工共有6800位，約為據點志工的60%，是社區服務的重要力量。台南市長黃偉哲今天表揚160位據點服務績優志工，包含高齡志工獎、志工家庭獎以及蔬食挑戰優勝據點，肯定據點服務志工的奉獻，也感謝據點響應低碳環保愛地球。

黃偉哲表示，社區關懷據點是中央長照政策的一環，台南市由於起步得早且行動迅速，積極在社區中推廣，使照顧據點的設立比例達到相當好的水平。「高齡志工獎」獲獎者65歲以上長者有125位、80歲以上長者有20位。「家庭志工獎」共有7組志工家庭獲獎。

其中獲表揚的最高齡志工是86歲、來自白河區草店社區發展協會的曾賴秋枝；服務時數最長的是78歲、來自北區中樓社區發展協會的伍朝琴先生，自2012年起加入志工服務，在據點負責關懷訪視、電話問安等服務，累積服務時數高達2萬5030小時，是今年獲表揚志工中最多的。

86歲的曾賴秋枝，2017年就擔任據點志工，有一手好廚藝，她將私房蓮子雞湯傳授給據點其他志工讓好味道分享給更多人。來自北區三德社區發展協會67歲的蔡秋玉、65歲的蔡惠華及60歲的蔡伶窕三姊妹，相約擔任據點志工，熱心參與電話問安、關懷訪視及健康促進活動，三姐妹表示可以在據點相互扶持、共同學習是她們最快樂跟幸福的事情。

志工夫妻檔陳明俊與陳謝秋花從2014年投入尚頂社區照顧關懷據點服務，拜訪獨居老人、為居民定期量血壓，並分送自家農場蔬果給需要的人，夫妻結伴獲黃偉哲表揚。

今年還加入「相招呷蔬食」挑戰活動優勝單位頒獎，鼓勵據點用行動響應「低碳環保愛地球」的理念，為據點長輩共餐帶來多元飲食，吃的健康也為地球減碳盡一份心力。北區力行社區據點分別於第1季累積48天、第2季累積57天皆獲得第一名，社會局依共餐天數區分三個級別，頒給5000、3000及2000元禮券，予以鼓勵。

台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒發獎給145位高齡志工、7組志工家庭及52個蔬食挑戰優勝據點。圖／台南市政府提供

黃偉哲 志工 台南 獨居老人

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