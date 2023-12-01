桌球／林昀儒也比過！國手搖籃「生達盃」桌球賽 停辦3年今參賽爆炸

2023年生達盃全國桌球錦標賽今天起至12月3日連續三天在台南市新營體育館展開競技，受到新冠疫情影響，過去3年都停辦，選手若在這項重要賽事獲得前四名，就能取得少年桌球國手選拔暨排名賽參賽資格，因此成為重要賽事之一，吸引選手競逐，今年參賽隊伍有344隊、2172人，創歷年之最，主辦單位人員回憶，桌球好手林昀儒當年也曾在生達盃出賽。

生達盃開辦迄今超過35年，期間僅因SAS及新冠疫情停辦4次，規模逐年增加，董事長范滋庭說，生達創辦人范進財認為桌球運動老少咸宜、沒有年齡限制、各種體型都適合，不需要很大空間，對訓練手眼協調、專注力、靈活度很有幫助，才創立生達盃，到現在已是重要賽事，也成為國手搖籃，相當開心。

由於停辦三年，選手少了競技舞台，早就手癢躍躍欲試，今年一開放報名就爆滿，國小男童團體組參賽隊伍高年級組72隊、中年級組61隊，國小女童團體組參賽隊伍高年級組49隊，中年級組28隊，另外還有社男團體組48隊，社女團體組24隊，社會活力團體組11隊，個人全能賽51人，總計參與隊伍達344隊、2172人，都創下歷年紀錄。

預賽採循環賽制，各組三隊取一名或四隊取二名晉級決賽，決賽採單淘汰制。國小男、女童及社會男、女各組取前七名，除了培育桌球選手，生達盃也首創全能個人賽，選手得雙手輪打，還有限制50歲以上男性、45歲以上女性的社會活力組，相當特別，大會第一天將產出國小女童中年級組冠軍，賽事總獎金逾55萬元。