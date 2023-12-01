魏德聖新作「BIG」討論兒童癌症 南市包場公益力挺

導演魏德聖最新力作、以兒童癌症為主題，並結合動畫的感人電影「BIG」今天全台上映。台南市政府昨晚搶先包場，一同了解「BIG816病房」感人故事。

魏德聖在電影上映前已邀請彰化家扶中心、台灣原聲教育協會、癌症希望基金會、世界和平會、中華民國喜願協會、台北榮耀堂全人關懷協會等單位觀賞。南市府公益不落人後，昨晚的包場，邀請成大醫院癌症中心及門診醫療人員等觀賞電影，現場許多家庭全員出動，一同了解「BIG816病房」感人故事。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，每個孩子都是爸爸媽媽的心肝寶貝，這部電影是兒童癌症的故事，不管電影結局如何，希望孩子們個個都能戰勝病魔、平安健康長大。

黃偉哲說，這次的包場不僅僅是支持魏導、支持國片，也透過這次觀影，「我們在故事中裡一起流淚、一起歡笑，看完電影也不忘把這份感動分享他人」，讓更多的人可以支持國片及作公益。

台南市文化局表示，「BIG」全劇描述在一個兒童癌症病房內，6個來自不同社會階層的家庭，從彼此衝突到最後相互包容支持的溫馨故事。演員包含范逸臣、田中千繪、曾沛慈、李佳豫、黃鐙輝、夏宇童，與童星于卉喬、鄭又菲等人，劇情有歡笑、淚水，帶給觀眾富有生命力的感動，重新想起存在的美好，是老少咸宜的溫馨電影。