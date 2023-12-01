最美山林燈節再創新！龍崎「空山祭」結合霹靂布袋戲

2024龍崎光節空山祭將在12月24日盛大開展！繼去年吸引突破10萬人次參與，台南市文化局今年將結合新創意，邀請霹靂布袋戲於空山祭開幕前夜12月23日（周六）進行專場演出，23日開幕專場門票限量發行400張票、每張500元，12月1日至12月15日享早鳥優惠6折，每張僅300元；活動期間平日入場票50元、假日票100元，延續著往年做法。

文化局表示，開幕專場以龍崎虎形山公園獨特山林地形為發想，透過霹靂布袋戲獨特的現場操偶，主題歌曲音樂演唱及Cospaly，搭配精彩的炫麗燈光和LED影像視覺設計，讓民眾親自體驗傳統文化融合科技創新結合的「空山X霹靂限定夜間山林展演」！

5位霹靂主角素還真、花信風、綺羅生、天跡、地冥，將透過時空穿越，幻化華麗又科技感的賽博龐克風格，呈現霹靂英雄浴火重生的無盡之魂。精心設計的演出橋段，將帶領現場觀眾，由從東方奇幻的武林英雄傳說，超時空開啟進入不可知的未來世界。

2024龍崎光節空山祭以「龍火餘燼」為主題，藉由「火」的主題元素發想，共有12組藝術家、16件藝術創作及3種參與互動，引領來訪光節的民眾循著光影，感受從「餘燼」到「復燃」的過程，走入山林，照見自我，看見傳承。

展期從12月24日至明年2月18日止。為鼓勵在地藝術家創作，今年除一般售票外，也為空山迷推出限量珍藏票種「無限燃燒卡」及「無限燃燒卡+特製龍火燈籠組」，民眾只需憑著「無限燃燒卡」，即可在展出期間不限次數進場參觀；特製龍火燈籠則為藝術家專為空山迷們設計的當屆限定極美小燈籠。

為回饋在地居民及鼓勵民眾參與藝文活動，6歲以下、65歲以上長者、設籍於龍崎區民和身心障礙人士與陪同者一位，不限平、假日只要出示身分證件即能免費看展；關廟、歸仁、仁德區民也能出示身分證件於非國定假日周一至周五(周二休展)免票進場看展。相關購票資訊請搜尋「口袋售票」。