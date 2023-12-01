台南平埔族群民族別認同註記上路 保障原民權益

落實憲法保障原住民族身分認同權，台南市平埔族群民族別認同註記今天上路，台南市長黃偉哲也視察戶政事務所受理註記情形，以保障原住民族權益。

黃偉哲表示，台南市政府因應憲法法庭做出111年憲判字第17號判決解釋（西拉雅族釋憲案），積極推動訂定平埔族群族人取得原住民身分及民族別相關立法與作業要點，中央雖給予3年期限完成修法，但台南市超前部署，成為首創平埔族群民族別認同註記城市。

黃偉哲同時感謝西拉雅族爭取正名與自身權益的努力，促成憲法解釋契機，他期盼秉持司法院大法官裁決宗旨，真正實踐憲法保障多元價值精神，協助台南市平埔族群完成民族別認同註記，全面落實原民族群權利及權益保障。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市各戶政所落實完成平埔族群正名活動，超前部署正名身分相關準備措施，透過教育訓練提升登記作業流程，且配合訂定「台南市政府民政局所屬各戶政事務所受理平埔族群民族別認同註記作業要點」，實踐多元族群價值並存理念。