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雲林高鐵增班？ 立委要求10天內答覆

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
高鐵雲林站閘口設在1樓前方，高鐵公司表示，開放後站涉及整個站體管理需重配置與調整。記者蔡維斌／攝影
高鐵雲林站閘口設在1樓前方，高鐵公司表示，開放後站涉及整個站體管理需重配置與調整。記者蔡維斌／攝影

針對高鐵雲林站增班並開放後站，立委蘇治芬昨天邀請高鐵局和鐵道局會勘，高鐵表示，目前高鐵共有34部列車維持12個站的營運，扣除維修的車廂，運量已達高點，以雲林站的運量，班次配比已算高，未來仍採滾動調整，因應假日高峰需求，但蘇治芬仍要求增班，最慢10天內給地方答覆。

高鐵經理徐逸叡說，高鐵定期都會檢討各站運輸並調整班次配比，目前高鐵總共34部高鐵列車因應全國12個站的5種車次種類（直達、跳站、站站停等），扣除定期檢修的列車，目前運量都已調到最大。

高鐵公司表示，近年高鐵各站的運量爆增，列車吃緊，公司已向日本原廠簽約新訂12部列車，預定2027年加入營運，未來列車班次將可再調整，以符合旅運需求。

至於開放後站，因牽涉後站一筆高鐵局所屬的6.15公頃土地，鐵道局主秘陳慧君說，後站土地是當年開發雲林站抵費地，2016年開始辦招商，因疫情中斷，將會再與縣府協商規畫，以達最大開發效益，帶動後站發展。

高鐵說，雲林站體設計包括旅客休息區、售票機、閘門都設在1樓前方，開放後站牽涉到整個車站的進出管理，包括進出閘門得重新配置，否則一旦後門洞開，旅客不用買票就可直登月台。

蘇治芬說，雲林好不容易設站，外出人口也多，1小時1班無法滿足需求，期待高鐵再評估增班可行性。

高鐵 雲林 蘇治芬

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