黃敏惠3大市政目標 藍綠選將納政見

嘉義市長黃敏惠提出鐵路高架化近50億元配合款，中央全額負擔；興建火車站到高鐵太保站之間輕軌及爭取中央補助總圖書館預算等市政目標，藍營立委參選人納入政見，拚連任綠營立委王美惠也認同，但鐵路高架化部分表示會爭取降低地方配合款；王美惠昨天邀經濟部長王美花會勘秀電纜地下化及汰換自來水管等政績，張秀華則批不要為了選舉才來亂開支票。

鐵道局發包施工的6標鐵路高架及新建車站工程，預定2026完工，由於水上列車調度場未發包，工程較預定落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億，市府負擔增加9億多，總負擔額48.2億，市府已支付16億多元，明年又要付7億元。

黃敏惠要求中央兌現承諾全額負擔近50億元配合款，國民黨立委參選人張秀華表示支持，當選後要中央承諾全額負擔，並兌現興建輕軌、總圖書館。

民進黨立委王美惠也說，將爭取興建輕軌建設、將高鐵與台鐵串連成路網，嘉義高鐵站至市中心輕軌交通，及總圖書館興建等。

王美惠昨邀經濟部長王美花視察，王美惠說，3年來中央與市府合作，編列3億多將嘉市電線電纜地下化，挹注3億汰換自來水管線。王美花承諾，嘉市相關建設將會大力支持並加速完成。

張秀華酸說，非常歡迎部會首長來嘉市，但不要為了選舉才來亂開支票，像吳鳳南、北路電纜地下化講了多少年？不要過度美化數字來欺騙市民。