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台南市新營區再擴大路邊停車收費 前1小時免費到年底
南市新營區綠都心及火車站周邊有多處金融商圈、行政中心及大眾運輸等重要節點，長期來因商業活動及通勤轉乘等需求，地方反映停車位一位難求，交通局今年8月1日起實施收費，經觀察實施成效良好，久占車輛已有效獲得排除，11月1日起已陸續擴大收費路段，12月1日起將再擴大到周邊道路，請民眾注意。
交通局表示，去年底完成8路段(392席)停車格地磁設備建置，今年8月1日起實施收費，有部分車輛外溢周邊未實施收費路段，影響他人停車權益，故進而規畫民治路以南、新進路以北、開元路以西、新進路二段以東等屬商業活動較密集區，從11月1日起陸續擴大實施收費管理。
交通局陳英傑科長表示，目前已擴大收費路段包含民權路、武昌街自11月1日納入收費管理，12月1日起擴大至民治路(健康路-復興路)、三民路(民權路-復興路)、復興路(新營交通台-金華路)、新進路(火車站-延平路)等路段，總計擴大實施收費範圍計408席，已完成相關收費牌面及標線設施，及收費路段現場夾單宣導作業，同時配置地磁導入智慧停車服務。
交通局長王銘德表示，8月份實施收費初期係以循序漸進方式建立民眾良好停車習慣與使用者付費觀念，故提供第1小時免費措施，考量擴大實施收費路段為原收費路段延伸及鄰近路段，仍屬商業活動密集區域，民眾對於使用者付費觀念多已建立，故為兼顧維護整體停車秩序及市府收支平衡，第1小時免費措施將依原訂規畫實施至今年底，明年起恢復正常收費機制。
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