台南市新營區再擴大路邊停車收費 前1小時免費到年底

南市新營區綠都心及火車站周邊有多處金融商圈、行政中心及大眾運輸等重要節點，長期來因商業活動及通勤轉乘等需求，地方反映停車位一位難求，交通局今年8月1日起實施收費，經觀察實施成效良好，久占車輛已有效獲得排除，11月1日起已陸續擴大收費路段，12月1日起將再擴大到周邊道路，請民眾注意。

交通局表示，去年底完成8路段(392席)停車格地磁設備建置，今年8月1日起實施收費，有部分車輛外溢周邊未實施收費路段，影響他人停車權益，故進而規畫民治路以南、新進路以北、開元路以西、新進路二段以東等屬商業活動較密集區，從11月1日起陸續擴大實施收費管理。

交通局陳英傑科長表示，目前已擴大收費路段包含民權路、武昌街自11月1日納入收費管理，12月1日起擴大至民治路(健康路-復興路)、三民路(民權路-復興路)、復興路(新營交通台-金華路)、新進路(火車站-延平路)等路段，總計擴大實施收費範圍計408席，已完成相關收費牌面及標線設施，及收費路段現場夾單宣導作業，同時配置地磁導入智慧停車服務。